Тест производительности Alone in the Dark Prologue

Бесплатный игровой пролог игры под названием Grace in the Dark уже доступен для скачивания. Это происходит за пару недель до игры и показывает молодую девушку по имени Грейс Сондерс, которая бродит по особняку, пытаясь отправить письмо.

Ниже демонстрационное видео производительности игры с RTX 3080 TI и i7 10700k, 32 гигабайт ОЗУ

Иследуя видео выше, игра очень хорошо оптимизирована, но не стоит за ранее выставить выводы, по сколько нам предоставили очень маленький пролог, где почти не можно оценить качество.

Alone in the Dark, разработанная шведской студией THQ Pieces Interactive, выйдет 25 октября и будет доступна на PS5 , Xbox Series X/S и ПК по цене 59,99 долларов США / 59,99 евро / 49,99 фунтов стерлингов.