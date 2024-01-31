THQ Nordic показала новый трейлер хоррора Alone in the Dark

THQ Nordic выпустила новый трейлер игры Alone in the Dark, который за 60 секунд объясняет все, что нужно знать, чтобы насладиться игрой, а также демонстрирует геймплей с участием ее звезд Дэвида Харбора и Джоди Комер.
Согласно официальному пресс-релизу, Alone in the Dark бросит вызов всему, во что мы верим, и отправит нас в захватывающее приключение по комнатам и коридорам Дерсето, который также является историческим местом действия первой главы.
Alone in the Dark разрабатывается компанией Pieces Interactive и выйдет 20 марта 2024 года на PC, Xbox Series X/S и PS5. Игра будет доступна в стандартном издании и Digital Deluxe Edition, на которые уже можно оформить предварительный заказ.
Пока мы ждем релиза, не забывайте, что вы можете бесплатно скачать и поиграть в пролог игры.
Вполне себе играбельно..атмосфера хорошая...все на месте...так что однозначно ждем
ААААААА Jodie Comer!
Я догадываюсь кто убийца в этой игре
Конец марта жирный будет
странные разработчики, типа боялись конкуренции осенью, но и сейчас, в дату игры, выйдет очень много игр, Dragons Dogma 2, Horizon FW и др.
как же херово она выглядит...