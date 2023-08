THQ Nordic показали коллекционное издание Alone in the Dark ©

Чтобы по-настоящему погрузиться в мир игры Alone in the Dark, не упустите возможность приобрести коллекционное издание Alone in the Dark! Выпущено всего 5000 экземпляров по всему миру.

Успейте заполучить такие эльдрические предметы, как статуэтка Темного Человека, светящаяся в темноте стальная книга, жуткая кукла на дверной вешалке, дополнительный контент DLC и многое другое!

Коллекционное издание Alone in the Dark (ограниченное 5 000 экземпляров по всему миру) включает в себя:

Темный человек - статуэтка высотой 26 см / 10 дюймов

Игра на PS5, Xbox Series X или PC

Steelbook Alone in the Dark

Остадте - миниатюра высотой 10 см/ 4 дюйма

Коллекционное издание DLC (набор костюмов Derceto 1992, режим режиссерских комментариев, набор фильтров Vintage Horror)

Do Not Disturb - Doorhang

Набор наклеек Derceto 1030

Alone in the Dark - это любовное письмо к новаторскому оригиналу, позволяющее окунуться в захватывающую историю глазами одного из двух главных героев: Эдварда Карнби или Эмили Хартвуд в этом переосмыслении классической хоррора на выживание, где психологический хоррор сочетается с южной готикой. Исследуйте окружающую среду, сражайтесь с монстрами, решайте головоломки и раскрывайте непростую правду о поместье Дерсето...