Alone in the Dark 25.10.2023
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THQ Nordic представила тизер бесплатного пролога Alone in the Dark

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monk70
Новости

Несмотря на то, что бесплатный пролог для ремейка хоррора Alone in the Dark доступен с прошедшей пятницы, издатель THQ Nordic решил выпустить небольшой тизер.

Alone in the Dark Prologue — это атмосферный игровой тизер грядущего переосмысления Alone in the Dark — игры, которая положила начало жанру ужасов на выживание. Один из жителей Дерсето, Джереми Хартвуд, в последнее время ведет себя странно. Он просит Грейс сделать одну простую вещь — помочь ему доставить письмо его племяннице Эмили Хартвуд. Похоже, она единственная, кто способен понять потусторонние ужасы, терзающие разум Джереми. Грейс соглашается и отправляется в короткое, но запоминающееся путешествие по крылу поместья Дерсето, захваченное существом, которое, кажется, появилось из темных глубин Байу.

Окунитесь в навязчивую атмосферу поместья Дерсето, где психологический ужас встречается с южной готикой, с кажущейся невинной точки зрения Грейс Сондерс.

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