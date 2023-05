THQ Nordic представила тизер бесплатного пролога Alone in the Dark ©

Несмотря на то, что бесплатный пролог для ремейка хоррора Alone in the Dark доступен с прошедшей пятницы, издатель THQ Nordic решил выпустить небольшой тизер.

Alone in the Dark Prologue — это атмосферный игровой тизер грядущего переосмысления Alone in the Dark — игры, которая положила начало жанру ужасов на выживание. Один из жителей Дерсето, Джереми Хартвуд, в последнее время ведет себя странно. Он просит Грейс сделать одну простую вещь — помочь ему доставить письмо его племяннице Эмили Хартвуд. Похоже, она единственная, кто способен понять потусторонние ужасы, терзающие разум Джереми. Грейс соглашается и отправляется в короткое, но запоминающееся путешествие по крылу поместья Дерсето, захваченное существом, которое, кажется, появилось из темных глубин Байу.

Окунитесь в навязчивую атмосферу поместья Дерсето, где психологический ужас встречается с южной готикой, с кажущейся невинной точки зрения Грейс Сондерс.