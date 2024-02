THQ Nordic представило видео с процессом разработки игры Alone in the Dark

Издательство THQ Nordic представила новое видео, в котором демонстрируется процесс разработки игры Alone in the Dark, а так же небольшое интервью с главными актерами игры - Дэвидом Харбором и Джоди Комер. В видео представлены игровые моменты, а так же продемонстрирована запись Motion Capture актеров.

Так же актеры поделились своими впечатлениями от разработки игры: по их словам, это был их первый такой опыт и они были очень рады заняться чем-то отличным от их привычной актерской деятельности. По словам Дэвида Харбора, он обязательно поиграет в игру после ее выхода, но предпочел бы сыграть за Эмили, а не за своего героя.

Релиз Alone in the Dark состоится 20 марта 2024-го года. Игра будет доступна на PC (Steam и GOG), PlayStation 5 и Xbox Series X/S.