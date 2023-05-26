В Alone in the Dark будут уникальные уровни для каждого протагониста, а трассировка лучей не планируется ©

Перезагрузка игры Alone in the Dark от Pieces Interactive выходит 25 октября для Xbox Series X/S, PS5 и PC. В игре два играбельных персонажа - Эмили Хартвуд и Эдвард Карнби, которые исследуют поместье Дерсето в поисках своего дяди. Каждый персонаж имеет уникальный взгляд на историю и вызывает разные реакции героев.

Однако каждый из них также обладает эксклюзивным содержанием. В интервью различным изданиям за круглым столом издатель THQ Nordic сказал ComingSoon и Daniel D: "Эмили и Эдвард - очень разные персонажи и по-разному относятся к сюжету".

В то время как Эдвард больше похож на наемника, который шаг за шагом узнает, как тайна Дерсето связана с ним, Эмили имеет более личное отношение к сюжету, поскольку ей нужно найти своего дядю и справиться со странным недугом под названием "Проклятие Хартвуда". Все это будет отражено в сценах, которые увидит игрок, и в реакции различных NPC, которых вы встретите.

"Кроме того, игрок увидит эксклюзивные уровни и части особняка в зависимости от выбранного вами протагониста. Так что это отличный стимул пройти игру не один раз".

Компания также подтвердила 3D Juegos, что трассировка лучей не планируется. "Что касается полной версии игры: В настоящее время мы не планируем поддержку трассировки лучей и все еще работаем над точными техническими деталями". Следите за новостями о требованиях для ПК в ближайшие месяцы, а также за информацией о разрешении и частоте кадров для консолей.

А пока Alone in the Dark Prologue бесплатна в Steam, Microsoft Store и PlayStation Store. Действие игры происходит до начала основной игры, в ней Грейс Сондерс проходит через участок поместья Дерсето, чтобы доставить письмо Эмили Хартвуд.