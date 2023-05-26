В Alone in the Dark будут уникальные уровни для каждого протагониста, а трассировка лучей не планируется

Перезагрузка игры Alone in the Dark от Pieces Interactive выходит 25 октября для Xbox Series X/S, PS5 и PC. В игре два играбельных персонажа - Эмили Хартвуд и Эдвард Карнби, которые исследуют поместье Дерсето в поисках своего дяди. Каждый персонаж имеет уникальный взгляд на историю и вызывает разные реакции героев.
Однако каждый из них также обладает эксклюзивным содержанием. В интервью различным изданиям за круглым столом издатель THQ Nordic сказал ComingSoon и Daniel D: "Эмили и Эдвард - очень разные персонажи и по-разному относятся к сюжету".
В то время как Эдвард больше похож на наемника, который шаг за шагом узнает, как тайна Дерсето связана с ним, Эмили имеет более личное отношение к сюжету, поскольку ей нужно найти своего дядю и справиться со странным недугом под названием "Проклятие Хартвуда". Все это будет отражено в сценах, которые увидит игрок, и в реакции различных NPC, которых вы встретите.
"Кроме того, игрок увидит эксклюзивные уровни и части особняка в зависимости от выбранного вами протагониста. Так что это отличный стимул пройти игру не один раз".
Компания также подтвердила 3D Juegos, что трассировка лучей не планируется. "Что касается полной версии игры: В настоящее время мы не планируем поддержку трассировки лучей и все еще работаем над точными техническими деталями". Следите за новостями о требованиях для ПК в ближайшие месяцы, а также за информацией о разрешении и частоте кадров для консолей.
А пока Alone in the Dark Prologue бесплатна в Steam, Microsoft Store и PlayStation Store. Действие игры происходит до начала основной игры, в ней Грейс Сондерс проходит через участок поместья Дерсето, чтобы доставить письмо Эмили Хартвуд.
ну судя по графону игра много ресурсов жрать не должна, надеюсь оптимизон будет нормм
Лол. Как будто первый день живёшь
Ахаха скажи это Голлуму, там такой днищенский графон, давно такого не видел
удивляют данные как ты которые не чего не сделали при этом чужое комментировать горасты
И нахрен не нужен этот ртх!Все сделанное в ручную в разы смотрится лучше!!!Главное чтоб сюжет и геймплей не подкачал!
Исправьте, пожалуйста: "в поисках своего дяди", на: "в поисках дяди Эмили"
У Карнби нет дяди :)
может и есть, просто его никто не ищет))