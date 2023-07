В консольных версиях Alone in the Dark будет режим производительности с 60 FPS ©

Alone in the Dark надеется присоединиться к постоянно растущему списку успешных хорроров на выживание, когда выйдет на рынок в конце этого года, но пока до ее выхода остается несколько месяцев, мы еще многого не знаем. Например, производительность и разрешение могут стать препятствием для некоторых релизов, так что как именно Pieces Interactive и THQ Nordic отнесутся к этому?

В недавнем интервью с помощником продюсера THQ Nordic Андреасом Шмидеккером (Andreas Schmiedecker) на вопрос о целевых показателях FPS и разрешения игры журналисты получили ответ, что в игре действительно будет присутствовать режим 60 FPS в дополнение к опции 4K/30 FPS.

В настоящее время мы нацелены на режим производительности 60 FPS с переменным разрешением и режим качества 30 FPS с разрешением 4K.

Каким будет собственное разрешение для режима производительности, пока неизвестно, как и то, что ожидается от версии игры для Xbox Series S, но фанаты, безусловно, будут рады узнать, что режим производительности будет доступен.

В ходе интервью Шмейдекер также рассказал, что прохождение за одного героя Alone in the Dark займет 6-10 часов, а также сообщил, что THQ Nordic уверена в "долгосрочной перспективе франшизы" и будет готова выпустить еще несколько частей, если предстоящая игра будет хорошо принята.

Alone in the Dark выйдет 25 октября на PS5, Xbox Series X/S и ПК.