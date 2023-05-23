Alone in the Dark 2023 г.
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В свежем ролике Alone in the Dark назвали дату новой демонстрации

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butcher69
Новости

Инсайдер Том Хендерсон в очередной раз доказал свою надежность — Издатель THQ Nordic объявил, что 26 мая в 3:00 по МСК пройдет новая демонстрация перезапуска Alone in the Dark. Что будет показано, пока не известно, но скорее всего на представят новые геймплейные кадры и назовут дату релиза.

Присоединяйтесь к нам на YouTube и Twitch, и мы раскроем ответы на самые актуальные вопросы, связанные с игрой, в нашей демонстрации Alone in the Dark.

Американский Юг 1920-х годов служит готическим фоном для Alone in the Dark, создавая нуарную обстановку с классическими элементами лавкрафтианского ужаса. Оригинальный особняк Дерсето из игры 1992 года возвращается в обновленном виде, а также другие места, связанные с Дерсето. Главными героями оригинальной игры, Эмили Хартвуд и Эдвардом Карнби, можно управлять с видом от третьего лица через плечо.

Alone in the Dark выходит на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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