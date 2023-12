Журналисты высоко оценили интересные сюжетные линии в Alone in the Dark, однако они выразили критику в адрес геймплея

Переосмысление хоррора Alone in the Dark от Pieces Interactive и THQ Nordic выходит уже в начале следующего года. Главными героями игры выступают звездные актёры Дэвид Харбор и Джоди Комер, а игроков ждёт обновлённая история сразу с двумя главными героями. Именно актёры и сюжет в новом ужастике получили восторженные отзывы прессы в недавнем превью.

Предварительным обзором на Alone in the Dark поделился портал IGN, который также представил несколько свежих кадров из игры. Журналисты сразу предупредили игроков, что высокого прогресса в геймплейном плане от игры ожидать не стоит. Готовая версия проекта в игровом процессе мало чем отличается от представленной ранее демоверсии. Игрокам представляется стандартный для жанра набор возможностей с исследованием локаций, решением головоломок и прочим.

Гораздо больше положительных эмоций у журналистов вызвала актерская игра Дэвида Харбора и Джоди Комер, которые своей игрой отлично подчеркивают атмосферу. Также в превью были высоко оценены две сюжетные линии, закреплённые за главными героями.

Отправиться исследовать тайны поместья Дерсето в Alone in the Dark можно будет уже 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.