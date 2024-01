Зловещее поместье Дерсето в новом трейлере хоррора Alone in the Dark

Отправляйтесь в путешествие по поместью Дерсето вместе с Эмили Хартвуд и детективом Эдвардом Карнби. В этом заброшенном особняке, где каждая скрипучая половица отзывается шепотом злобного прошлого, в тускло освещенных коридорах таится нечто зловещее...

Кому из неуловимых обитателей можно доверять? Кто говорит правду, а кто скрывает свои истинные намерения за маской? Шведские разработчики из Pieces Interactive представили новый атмосферный трейлер из хоррора Alone in the Dark.

Приготовьтесь к погружению во тьму, где каждое эхо может открыть фрагмент злобного прошлого, скрывающегося в коридорах с привидениями Дерсето. Приготовьтесь раскрыть секреты Alone in the Dark 20 марта 2024 года, когда игра станет доступна для PC, Xbox и PlayStation.

Alone in the Dark - это любовное письмо к новаторскому оригиналу, позволяющее игрокам окунуться в захватывающую историю глазами одного из двух главных героев: Эдварда Карнби, которого играет Дэвид Харбор (Stranger Things, Hellboy), или Эмили Хартвуд, которую играет Джоди Комер (Free Guy, Killing Eve) в этой переосмысленной классической игре ужасов на выживание, где психологический хоррор сочетается с южной готикой. Исследуйте окрестности, сражайтесь с монстрами, решайте головоломки и узнайте тревожную правду о поместье Дерсето.

Захватывающий сюжет Микаэля Хедберга (SOMA, Amnesia: The Dark Descent), исключительный дизайн монстров от легендарного соавтора Гильермо дель Торо Гая Дэвиса, а также преследующие мелодии Doom Jazz от легенды Джейсона Кёнена объединяются, чтобы создать леденящий душу и атмосферный хоррор на выживание.