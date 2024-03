Авторы Alone in the Dark предложили создателям контента попробовать выбраться из жуткого дома в Лондоне

В преддверии запуска Alone in the Dark на PC, PS5 и Xbox Series X|S компания THQ Nordic отпраздновала это событие, пригласив известных создателей контента и журналистов провести ночь в заброшенном доме в Лондоне. Среди приглашенных можно увидеть, например, PewDiePie и Angry Joe.

Дом, превращенный в гигантскую квест-комнату для побега, стал фоном для жутких сцен, в которых они, исследовали темные комнаты, скрипящие коридоры и хлопающие вдали двери в поисках определенных предметов. При этом организаторы ответственно подошли к своей работе и не поскупились на "живых" кукл и прочих элементов из фильмов ужасов. Получилось довольно атмосферно.

Одним словом, THQ Nordic попыталась воссоздать безумие Дерсето из Alone in the Dark, которое, как уже говорилось, мы сможем испытать уже совсем скоро: релиз игры назначен на 20 марта.

Чуть позже, портал Gamespot выложил более подробную запись с приключениями своих сотрудников

Как вы, возможно, знаете, серия Alone in the Dark появилась на свет в 1992 году благодаря таланту Фредерика Рейнала и компании Infogrames, создавших первую в истории трехмерную игру в жанре survival horror, экспериментируя с техническими решениями, которые впоследствии были с успехом применены в Resident Evil.

После первой трилогии сага возвращалась несколько раз, но без особого успеха: в 2001 году с Alone in the Dark: The New Nightmare, в 2008-м с перезагрузкой Alone in the Dark и, наконец, в 2015-м с многопользовательской игрой Alone in the Dark: Illumination.