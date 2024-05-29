Для Alone in the Dark вышел большой патч добавляющий Новую игру+, фоторежим, улучшение оптимизации и исправление багов

Студия Pieces Interactive только что выпустила крупное обновление для ремейка Alone in the Dark. Этот патч добавляет фоторежим и режим Новая игра+. Более того, он вносит многочисленные приятные улучшения для игры, графической составляющей, боевой системы и игрового процесса.
Если говорить более подробно, этот патч исправляет более 90 проблем с застреваниями в текстурах. Кроме того, он устраняет черный экран при решении головоломки на чердаке после загрузки сохранения, которое было сделано на чердаке. Это обновление также добавляет визуальные подсказки для настроек графики.
Патч обновляет различные анимации и текстуры, а также элементы пользовательского интерфейса для некоторых ключевых элементов. Помимо графических настроек, это обновление содержит улучшения производительности. Например, теперь есть возможность предварительной загрузки данных для того чтобы уменьшить количество подзагрузок текстур во время игры. Также исправлено несколько ошибок в игровых ассетах, что улучшит общую производительность игры.
С полным списком изменений можно ознакомиться на странице игры.
Отличная игра!👍 // Андрей Лашнец
Да, как глоток воздуха в этих безумных бесконечных открытых мирах. :) // Никита Краснов
В идеале, игра должна была быть ещё на релизе такой, как после всезх этих патчей..
За два прохождения ни разу не застрял, а вот подгрузки да, иногда бесили. :) // Никита Краснов
Жду русик звука, что бы пройти в первый раз, как раз пропатчат до финальной версии к этому моменту!
Я пять раз прошёл эту игру.