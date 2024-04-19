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Alone in the Dark 20.03.2024
Ужасы, От третьего лица
7.8 393 оценки

Для ремейка хоррора Alone in the Dark вышел хвалебный трейлер

monk70
Новости

THQ Nordic сегодня выпустила хвалебный трейлер ремейка хоррора на выживание Alone in the Dark, в котором представлены комментарии, полученные из различных СМИ.

К слову, из 879 отзывов пользователей в Steam 79% положительные. Кроме того, мета-оценка Metacritic составляет в среднем 63 балла для всех версий.

Alone in the Dark, выпущенная 20 марта, представляет собой современный ремейк одноименной игры, выпущенной в 1992 году французской компанией Infogrames. Хотя оригинальная версия стала культовой, поскольку была одной из первых игр, в которых персонажи были нарисованы в 3D.

Как и в оригинальной версии, в ремейке рассказывается об Эмили Хартвуд и частном детективе Эдварде Карнби, который ищут пропавшего дядюшку Эмили в особняке Дерсето, где скрывается что-то зловещее, и о страшной истории, в которой переплетаются реальность и безумие.

-6
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
KoRnEr

классно, по началу как то невзрачно, потом проходится взахлёб, не оторвёшься

0
Кот Пингвинович

Игра заслужила свою твёрдую 7 из 10.

-3
Ivan Nevaжno

3 из 10 заслужила

2
Петр Стрельцов Ivan Nevaжno

Это вы про второго Анального Вэйка?, правильно, но оценку слишком завысили.

-1
Ivan Nevaжno Петр Стрельцов

А пост про него разве? Да и там хоть графика есть)

0