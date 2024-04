Для ремейка хоррора Alone in the Dark вышел хвалебный трейлер

THQ Nordic сегодня выпустила хвалебный трейлер ремейка хоррора на выживание Alone in the Dark, в котором представлены комментарии, полученные из различных СМИ.

К слову, из 879 отзывов пользователей в Steam 79% положительные. Кроме того, мета-оценка Metacritic составляет в среднем 63 балла для всех версий.

Alone in the Dark, выпущенная 20 марта, представляет собой современный ремейк одноименной игры, выпущенной в 1992 году французской компанией Infogrames. Хотя оригинальная версия стала культовой, поскольку была одной из первых игр, в которых персонажи были нарисованы в 3D.

Как и в оригинальной версии, в ремейке рассказывается об Эмили Хартвуд и частном детективе Эдварде Карнби, который ищут пропавшего дядюшку Эмили в особняке Дерсето, где скрывается что-то зловещее, и о страшной истории, в которой переплетаются реальность и безумие.