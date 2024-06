Embracer закрыла студию-разработчика провального перезапуска Alone in the Dark

Студия-разработчик Pieces Interactive, авторы провального перезапуска Alone in the Dark, стала очередной жертвой Embracer Group.

Компания объявила на своем официальном сайте, что закроет свои двери в 2024 году. Компания занимается разработкой видеоигр с 2007 года, за это время она выпустила такие игры, как Puzzlegeddon, Fret Nice, Leviathan Warships, Robo Surf и Kill to Collect.

В резюме Pieces также значится Magicka 2 и сотрудничество с Paradox Interactive, Koei Tecmo, Arrowhead Game Studios, Koch Media и RaceRoom Entertainment.

С тех пор как в 2017 году их купила компания Embracer, они работали над серией Titan Quest, а их последней работой стала Alone in the Dark, перезагрузка THQ Nordic, которая не сильно понравилась игрокам и критикам.