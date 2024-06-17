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Alone in the Dark 20.03.2024
Ужасы, От третьего лица
7.7 463 оценки

Embracer закрыла студию-разработчика провального перезапуска Alone in the Dark

butcher69
Новости

Студия-разработчик Pieces Interactive, авторы провального перезапуска Alone in the Dark, стала очередной жертвой Embracer Group.

Компания объявила на своем официальном сайте, что закроет свои двери в 2024 году. Компания занимается разработкой видеоигр с 2007 года, за это время она выпустила такие игры, как Puzzlegeddon, Fret Nice, Leviathan Warships, Robo Surf и Kill to Collect.

В резюме Pieces также значится Magicka 2 и сотрудничество с Paradox Interactive, Koei Tecmo, Arrowhead Game Studios, Koch Media и RaceRoom Entertainment.

С тех пор как в 2017 году их купила компания Embracer, они работали над серией Titan Quest, а их последней работой стала Alone in the Dark, перезагрузка THQ Nordic, которая не сильно понравилась игрокам и критикам.

-14
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
saa0891

Печально что они не завезли нормальные механики и нормальных врагов, всё какое то топорное и кривое.

8
Кирилл Друмов

Embracer главный палач за последнее время)

4
K0t Felix

Майки тоже не отстают

1
sergeu78

я ещё не успел поиграть, а игра уже провальная

2
Agentdead

Пожтому и правальная что ты не поиграл.

8
sergeu78 Agentdead

из-за одного страдают все:)

6
Torch light

THQ 2012 moment

1
Jarvis666

Правилтнл, туда их. Настолько посредственный и скучный ремейк склепали и мне кажется оригинал такой же.

0
Челодой моловек 94

А чего ожидали от разрабов всегда делавших простенькие изометрические игры, хотя Magica можно назвать хардкорной изометрией) AiD крепкий середняк с хорошим сюжетом, правда на любителя, и атмосферу какую-никакую завезли. Для первого раза пойдет, надо было дать время на тех поправления, и над плавностью немного поработать, все было дергано. И видно что по геймплею ориентировались под RE, стрельба была хардкорной лишь кривостью)

0
ZAUSA

Обычно людей сразу увольняют после выхода игры, если они не делают патчи, DLC или новую игру.

0
SOLUS5678

Вот так щас расправляются со студиями.(

-1
Гемор

Попытка влезь в тренды на хайпе резика и саент хилла не удалась.

-2
-zotik-

Если честно виновато само название, какое то проклятие висит над один в темноте.

-2
Гемор

Лучше бы назвали "один в скукоте"

-2
Пользователь ВКонтакте

Да уж. Ну перезапуск вышел говеным, не удивительно // Иван Страждин

-3
Glodus Muspell

Жаль. Мне игра очень понравилась. Два раз прошел. Фанатам игр resident evil посвящается

-3
barabear

Я не фанат ре, но ремейки первых частей на несколько голов выше ремейка алона, играл я в обе игровые серии ...

1
SEV DRAKE barabear

сравнил капком и ноунэймов.

0