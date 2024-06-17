Embracer закрыла студию-разработчика провального перезапуска Alone in the Dark

Студия-разработчик Pieces Interactive, авторы провального перезапуска Alone in the Dark, стала очередной жертвой Embracer Group.
Компания объявила на своем официальном сайте, что закроет свои двери в 2024 году. Компания занимается разработкой видеоигр с 2007 года, за это время она выпустила такие игры, как Puzzlegeddon, Fret Nice, Leviathan Warships, Robo Surf и Kill to Collect.
В резюме Pieces также значится Magicka 2 и сотрудничество с Paradox Interactive, Koei Tecmo, Arrowhead Game Studios, Koch Media и RaceRoom Entertainment.
С тех пор как в 2017 году их купила компания Embracer, они работали над серией Titan Quest, а их последней работой стала Alone in the Dark, перезагрузка THQ Nordic, которая не сильно понравилась игрокам и критикам.
Печально что они не завезли нормальные механики и нормальных врагов, всё какое то топорное и кривое.
Embracer главный палач за последнее время)
Майки тоже не отстают
я ещё не успел поиграть, а игра уже провальная
Пожтому и правальная что ты не поиграл.
из-за одного страдают все:)
THQ 2012 moment
Правилтнл, туда их. Настолько посредственный и скучный ремейк склепали и мне кажется оригинал такой же.
А чего ожидали от разрабов всегда делавших простенькие изометрические игры, хотя Magica можно назвать хардкорной изометрией) AiD крепкий середняк с хорошим сюжетом, правда на любителя, и атмосферу какую-никакую завезли. Для первого раза пойдет, надо было дать время на тех поправления, и над плавностью немного поработать, все было дергано. И видно что по геймплею ориентировались под RE, стрельба была хардкорной лишь кривостью)
Обычно людей сразу увольняют после выхода игры, если они не делают патчи, DLC или новую игру.
Вот так щас расправляются со студиями.(
Попытка влезь в тренды на хайпе резика и саент хилла не удалась.
Если честно виновато само название, какое то проклятие висит над один в темноте.
Лучше бы назвали "один в скукоте"
Да уж. Ну перезапуск вышел говеным, не удивительно // Иван Страждин
Жаль. Мне игра очень понравилась. Два раз прошел. Фанатам игр resident evil посвящается
Я не фанат ре, но ремейки первых частей на несколько голов выше ремейка алона, играл я в обе игровые серии ...
сравнил капком и ноунэймов.