"Это просто жестокая правда": глава Embracer прокомментировал провал ремейка Alone in the Dark

Студия Pieces Interactive при поддержке издателя THQ Nordic, которая входит в холдинг Embracer Group, выпустила переосмысление классического хоррора Alone in the Dark. Оригинальный проект 1992 года покорил сердца многих игроков и определил важные законы жанра, поэтому для ремейка были выставлены весьма высокие ожидания. Современная версия игры не стала полным разочарованием для фанатов, которые сочли её достойной попыткой, однако с коммерческой точки зрения проект стал провалом. Сегодня глава Embracer Group впервые прокомментировал плачевные продажи Alone in the Dark и волну увольнений из команды разработчиков.

Руководитель Embracer, Ларс Вингефорс, в разговоре с журналистами отметил, что самым прибыльным проектом за прошедший финансовый год стал зомби-экшен Dead Island 2, который разошелся тиражом в 3 миллиона проданных копий. На его фоне главным разочарованием стал ремейк Alone in the Dark. От современной версии хоррора компания ожидала намного большего успеха, учитывая затраты на разработку, потенциал франшизы и приглашённых голливудских звезд.

Вингефорс считает, что Alone in the Dark получила достойное воплощение на ПК и современном поколении консолей. Руководитель Embracer Group заявил, что уверен в качестве финального продукта и общем творческом направлении игры. Тем не менее, низкие продажи игры остаются фактом, который нельзя оспорить. На количество проданных копий могли повлиять разные причины, но компания не винит в этом команду Pieces Interactive. Их сокращение штата было вынужденной мерой, на которую пришлось пойти после оценки затраченных средств.

Игра не смогла привлечь достаточно игроков, желающих вернуться в эту вселенную. Это просто жестокая правда. Это было большим вложением и, в конечном итоге, мы просто должны с этим смириться.

— заявил Ларс Вингефорс.

Что будет с франшизой Alone in the Dark пока очень туманный вопрос. В Embracer Group определили для себя приоритетные игры, и среди них нет продолжения хоррора.