"Это просто жестокая правда": глава Embracer прокомментировал провал ремейка Alone in the Dark

Студия Pieces Interactive при поддержке издателя THQ Nordic, которая входит в холдинг Embracer Group, выпустила переосмысление классического хоррора Alone in the Dark. Оригинальный проект 1992 года покорил сердца многих игроков и определил важные законы жанра, поэтому для ремейка были выставлены весьма высокие ожидания. Современная версия игры не стала полным разочарованием для фанатов, которые сочли её достойной попыткой, однако с коммерческой точки зрения проект стал провалом. Сегодня глава Embracer Group впервые прокомментировал плачевные продажи Alone in the Dark и волну увольнений из команды разработчиков.
Руководитель Embracer, Ларс Вингефорс, в разговоре с журналистами отметил, что самым прибыльным проектом за прошедший финансовый год стал зомби-экшен Dead Island 2, который разошелся тиражом в 3 миллиона проданных копий. На его фоне главным разочарованием стал ремейк Alone in the Dark. От современной версии хоррора компания ожидала намного большего успеха, учитывая затраты на разработку, потенциал франшизы и приглашённых голливудских звезд.
Вингефорс считает, что Alone in the Dark получила достойное воплощение на ПК и современном поколении консолей. Руководитель Embracer Group заявил, что уверен в качестве финального продукта и общем творческом направлении игры. Тем не менее, низкие продажи игры остаются фактом, который нельзя оспорить. На количество проданных копий могли повлиять разные причины, но компания не винит в этом команду Pieces Interactive. Их сокращение штата было вынужденной мерой, на которую пришлось пойти после оценки затраченных средств.
Игра не смогла привлечь достаточно игроков, желающих вернуться в эту вселенную. Это просто жестокая правда. Это было большим вложением и, в конечном итоге, мы просто должны с этим смириться.
— заявил Ларс Вингефорс.
Что будет с франшизой Alone in the Dark пока очень туманный вопрос. В Embracer Group определили для себя приоритетные игры, и среди них нет продолжения хоррора.
Так а может стоит выпускать игру в хорошем техническом состоянии, а не жаловаться потом на низкие продажи
Норм производительность была, стартовую версию прошёл без каких то слёзок // Mikhail Tsyganov
Это слишком логично
дело не тока в техническом состоянии. она вся помойная, от сюжета до геймплея и оптимизации
норм была? аххаха да она даже у Куплинова лагала на его 24гиговой видяхе и топовом проце
ты совсем там упоролся?
Я без понятия у кого там че лагало, если твое ведро не вывозит игры что ты смотришь блохеров, то я тебе говорю как человек игравший в реале а не на видосике, и все работают хорошо, два момента где фпс падал не более того. Для стартовой версии не плохо // Mikhail Tsyganov
Может нужно было довести проект до состояния, когда его можно пройти до конца? В 4 главе такой трэш с багами происходит, такого не должно быть в принципе.
Важно что игроки считают. Кассу они делают, а не Вингефорс. И если ему говорят, что он обоср"лся - значит ему надо признать, что он обоср"лся. Продажи то низкиие.
Производительность вроде нормальная, а вот статеры просто бесят. Каждые 10 секунд где то да статернет! И такое даже на железе высокого класса. По поводу остального, графика далеко не топ, но по лучше оригинала. Анимации топорные! Ну и где вы там, защитники этого поноса?
Может не надо было за АА проект такой ценик ломить?
Хорошая игра, единственное, стоило её сделать мрачней. Так как у нас выходит не один в темноте, а один с бутылкой самогона, который нажрался и видит галюны.
Продажи плохие, потому что зарплата Ларса Вингефорса и еще 10 его заместителей сжирают всю прибыль. Если бы ребята-разработчики спокойно сидели в гараже или на квартире и пилили игру без навеса в виде оравы прожорливых руко-вводителей, то получили бы хорошую прибыль и от 300 000 проданных копий.
Просто современная молодёжь понятия не имеет ни о каком Alone in the dark. А вот то, что игрой не заинтересовались ветераны - это прискорбно. // Максим Терешков
С его слов никто не виноват, ничто не виновато. "Жестокая правда", видимо виноваты игроки которые не заинтересовались, не вернулись в эту игру)
Ну пролетели по баблу че говорить. Игра если только нахаляву поиграть
Да я чета посмотрел на неё, если изначально в ней не было бы огнестрела я бы даже внимание не обратил, а так, хоррора нет, анимации в бою ужасные, импакта от выстрела нет, сюжет очень такой себе, всё какое-то на уровне the sinking city, всё какое то душное, а концовка вообще дичь полнейшая это не Лавкрафт а трешовый Уве Болл скорее нулевых
Да игра норм, просто потребитель стал другой
Игра реально кусок помета, как в не кто то играл вообще? По мимо скучности она еще ужасно оптимизирована
Мне игра понравилась, с интересом прошёл, собственно из релизов этого года только её и Индику прошёл, остальное по моим предпочтениям получается хуже, Банишерс и Хелблейд фигня, быстро удалил.
нечего клепать шлак и выпускать его
Унылый кусок кода, который не работал на ультрах на топовом железе, выглядел как блевота, а его бюджетность лезет изо всех щелей. Рядом такой же всратый ауткаст выкинули в релиз.
Правильно было назвать игру не "один в темноте", а "скука в темноте". Продукт на 6 из 10.
откуда там 6? 6 это выше среднего. там же до середине ничего не дотягивает
Очко себе сократи, вильгефорц. На данный момент главная проблема имбейсера - это ты // Александр Ковалёв