Команда Cool-Games собирает 200 тысяч рублей на озвучку Alone in the Dark

Перезапуск серии хорроров на выживание Alone in the Dark.

Выберите одного из двух героев: Эдварда Карнби, частного детектива, или Эмили Хартвуд, племянницу пропавшего дяди. Вы должны отправиться в поместье Дерсето, бывшую психиатрическую лечебницу, где таится злое древнее проклятие. Там вам необходимо исследовать тёмные коридоры и комнаты, собирать подсказки и предметы, сражаться с ужасными существами и решать сложные головоломки.

Попытайтесь раскрыть правду о том, что случилось с дядей Эмили и как связаны с этим тайные эксперименты доктора Дерсето. Но будьте осторожны: в этом мире многое выглядит не тем, чем является на самом деле. Ваш разум может подвести вас в любой момент. Кто друг, а кто враг? Что реально, а что вымысел? Как выжить в этом кошмаре?

Отдельно стоит упомянуть, что актриса Джоди Комер («Убивая Еву», «Главный герой») и актёр Дэвид Харбор («Очень странные дела», «Чёрная вдова») подарили главным героям свои голоса и внешность.