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Alone in the Dark 20.03.2024
Ужасы, От третьего лица
7.7 479 оценок

Команда Cool-Games собирает 200 тысяч рублей на озвучку Alone in the Dark

kazanova87
Новости

Студия Cool-Games анонсировала русскую локализацию адвенчуры Alone in the Dark 2024. Команда энтузиастов не просто стремится перевести диалоги, но и обеспечить высококачественное озвучивание, для чего были приглашены профессиональные актеры дубляжа. Главные роли в русской версии игры исполнят Александр Носков и Елизавета Захарьева, чьи голоса знакомы многим по работе над другими проектами.

Несмотря на то, что значительная часть работы уже проделана, для завершения проекта требуется финансовая поддержка. В связи с этим Cool-Games запустила краудфандинговую кампанию, целью которой является сбор 200 тысяч рублей. Эти средства необходимы для финальных этапов работы, включая запись оставшегося материала, обработку звука и интеграцию озвучки в игру.

Наша цель — выйти на уровень «озвучка в год выхода игры». Мы уже записали большую часть материала, но нам нужна ваша помощь, чтобы довести проект до конца. Поэтому мы открываем сбор средств для завершения работы над озвучкой.
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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Jarvis666

Нахрена её озвучивать? Проект крайне неудачный это признали даже разрабы. Просто не актуально.

3
tvorog8088

Так механики вроде почти озвучили, и нейронка для катсцен уже есть я с ней проходил, смысл дублировать.

3
Mystik_86

они за нее даже не брались

-4
Макс Макс 007

Nope

0
JohnTornton

зачем? кому это вообще надо? это каловый продукт

0
vertehwost

Есть хорошие игры за них и беритесь а не за это

-2
Baikal_Irkutsk

Кому эта параша брякала, еще озвучивать это!

-3