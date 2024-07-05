Команда Cool-Games собирает 200 тысяч рублей на озвучку Alone in the Dark

Студия Cool-Games анонсировала русскую локализацию адвенчуры Alone in the Dark 2024. Команда энтузиастов не просто стремится перевести диалоги, но и обеспечить высококачественное озвучивание, для чего были приглашены профессиональные актеры дубляжа. Главные роли в русской версии игры исполнят Александр Носков и Елизавета Захарьева, чьи голоса знакомы многим по работе над другими проектами.
Несмотря на то, что значительная часть работы уже проделана, для завершения проекта требуется финансовая поддержка. В связи с этим Cool-Games запустила краудфандинговую кампанию, целью которой является сбор 200 тысяч рублей. Эти средства необходимы для финальных этапов работы, включая запись оставшегося материала, обработку звука и интеграцию озвучки в игру.
Наша цель — выйти на уровень «озвучка в год выхода игры». Мы уже записали большую часть материала, но нам нужна ваша помощь, чтобы довести проект до конца. Поэтому мы открываем сбор средств для завершения работы над озвучкой.
Нахрена её озвучивать? Проект крайне неудачный это признали даже разрабы. Просто не актуально.
Так механики вроде почти озвучили, и нейронка для катсцен уже есть я с ней проходил, смысл дублировать.
они за нее даже не брались
Nope
зачем? кому это вообще надо? это каловый продукт
Есть хорошие игры за них и беритесь а не за это
Кому эта параша брякала, еще озвучивать это!