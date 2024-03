Прохождение сингла Alone in the Dark займет 8 часов

Одно прохождение новой игры Alone in the Dark займет около восьми часов, если вы будете спешить . Разработчик Pieces Interactive сообщил в Steam, что игрокам следует помнить о необходимости как минимум двух прохождений, чтобы полностью погрузиться в историю, так как игра предлагает двух главных героев , Эдварда и Эмили.

"Alone in the Dark" , это переосмысление оригинальной игры ужасов 1992 года, где голливудские актеры Дэвид Харбор играют частного сыщика Эдварда Карнби, а Джоди Комер играет Эмили Хартвуд. Дуэт расследует исчезновение Джереми Хартвуда, дяди Эмили.