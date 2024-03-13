Прохождение сингла Alone in the Dark займет 8 часов

Одно прохождение новой игры Alone in the Dark займет около восьми часов, если вы будете спешить . Разработчик Pieces Interactive сообщил в Steam, что игрокам следует помнить о необходимости как минимум двух прохождений, чтобы полностью погрузиться в историю, так как игра предлагает двух главных героев , Эдварда и Эмили.
«Если вы ускорите прохождение основной истории, то оно займет около восьми часов, однако имейте в виду, что вам потребуется как минимум два прохождения, чтобы раскрыть всю историю (одно за Эдварда, одно за Эмили)»
"Alone in the Dark" , это переосмысление оригинальной игры ужасов 1992 года, где голливудские актеры Дэвид Харбор играют частного сыщика Эдварда Карнби, а Джоди Комер играет Эмили Хартвуд. Дуэт расследует исчезновение Джереми Хартвуда, дяди Эмили.
Вряд-ли, обычно разрабы в два раза завышают продолжительность, думаю в районе 4-5 часов на лёгкой сложности
Тогда так и выходит. Считается среднее прохождение, а не спидран на легком уровне.
Ну, если ты собираешься по быстренькому пробежать игру на лёгком уровне, то да, мб так и выйдет, но зачем тогда вообще в неё играть, если не собираешься погрузиться нормально в атмосферу?
Лол, когда выбор сложности влиял на атмосферу? Это чисто свое эго потешить, либо ачивку получить
Да играть в игры без сложности это кайф , боты в чате