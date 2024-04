Ремейк Alone in the Dark получил обновление, улучшающее производительность на старом оборудовании

Ремейк Alone in the Dark стал возвращением этой классической франшизы, представив собой воссоздание первой игры, но в модернизированной форме. Игра получила неоднозначную оценку, но Pieces Interactive и THQ Nordic продолжают вносить в игру улучшения.

Недавно состоялся выход новейшего обновления для Alone in the Dark. Патч исправляет несколько проблем, с которыми сталкивались пользователи, а также добавляет новые параметры конфигурации для повышения производительности для игроков со старыми ПК.

Основные моменты патча:

Оптимизация общих визуальных эффектов и освещения.

Добавлена возможность установить предварительную загрузку шейдеров в меню параметров видео.

Добавлена возможность включить поддержку старых жестких дисков, улучшая потоковую передачу и предварительную загрузку, уменьшая потенциальные сбои и проблемы с загрузкой ресурсов на старом оборудовании.

Добавлена возможность отключить музыку, защищенную авторским правом, в меню «Параметры текста и звука». Это позволит стримерам играть без аудио, защищенного авторским правом.

Оружие ближнего боя, оставленное на земле, теперь должно оставаться при загрузке сохранения.

Вы можете ознакомиться с полными примечания к патчу по ссылке.

Alone in the Dark доступна для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.