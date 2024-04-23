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Alone in the Dark 20.03.2024
Ужасы, От третьего лица
7.8 402 оценки

Ремейк Alone in the Dark получил обновление, улучшающее производительность на старом оборудовании

monk70
Новости

Ремейк Alone in the Dark стал возвращением этой классической франшизы, представив собой воссоздание первой игры, но в модернизированной форме. Игра получила неоднозначную оценку, но Pieces Interactive и THQ Nordic продолжают вносить в игру улучшения.

Недавно состоялся выход новейшего обновления для Alone in the Dark. Патч исправляет несколько проблем, с которыми сталкивались пользователи, а также добавляет новые параметры конфигурации для повышения производительности для игроков со старыми ПК.

Основные моменты патча:

  • Оптимизация общих визуальных эффектов и освещения.
  • Добавлена возможность установить предварительную загрузку шейдеров в меню параметров видео.
  • Добавлена возможность включить поддержку старых жестких дисков, улучшая потоковую передачу и предварительную загрузку, уменьшая потенциальные сбои и проблемы с загрузкой ресурсов на старом оборудовании.
  • Добавлена возможность отключить музыку, защищенную авторским правом, в меню «Параметры текста и звука». Это позволит стримерам играть без аудио, защищенного авторским правом.
  • Оружие ближнего боя, оставленное на земле, теперь должно оставаться при загрузке сохранения.

Вы можете ознакомиться с полными примечания к патчу по ссылке.

Alone in the Dark доступна для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

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