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Alone in the Dark 20.03.2024
Ужасы, От третьего лица
7.7 562 оценки

Сборы на русскую озвучку Alone in the Dark от Cool-Games успешно завершены - первая версия озвучки выйдет уже скоро

AceTheKing
Новости

Студия Cool-Games объявила о том, что сборы на русскую озвучку Alone in the Dark (2024) успешно завершены.

Студии удалось собрать необходимые 200 тысяч рублей на создание русской озвучки. Cool-Games сообщили, что уже приступают к сборке первого билда - его можно будет скачать уже через несколько дней.

Актерский состав озвучки от Cool-Games: Александр Носков, Александр Хотченков, Михаил Черняк, Андрей Пирог, Андрей Тенетко, Анна Геллер, Дарья Фролова и Валентин Морозов.

9
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Dammpyr

Cупер озвучка!, от крутых актёров!, как хорошо играют свой роли!.

5
Уральский чекист

Иногда я не понимаю критиков, игра не плохая, а оценки у нее низкие, странно.

0
Sp1Ls

Я даже боюсь спрашивать, на сколько их скоро? Уже пол года как МК скоро висит.)

0