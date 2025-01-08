Сборы на русскую озвучку Alone in the Dark от Cool-Games успешно завершены - первая версия озвучки выйдет уже скоро

Студия Cool-Games объявила о том, что сборы на русскую озвучку Alone in the Dark (2024) успешно завершены.
Студии удалось собрать необходимые 200 тысяч рублей на создание русской озвучки. Cool-Games сообщили, что уже приступают к сборке первого билда - его можно будет скачать уже через несколько дней.
Актерский состав озвучки от Cool-Games: Александр Носков, Александр Хотченков, Михаил Черняк, Андрей Пирог, Андрей Тенетко, Анна Геллер, Дарья Фролова и Валентин Морозов.
Cупер озвучка!, от крутых актёров!, как хорошо играют свой роли!.
Иногда я не понимаю критиков, игра не плохая, а оценки у нее низкие, странно.
Я даже боюсь спрашивать, на сколько их скоро? Уже пол года как МК скоро висит.)