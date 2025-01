Сборы на русскую озвучку Alone in the Dark от Cool-Games успешно завершены - первая версия озвучки выйдет уже скоро

Студия Cool-Games объявила о том, что сборы на русскую озвучку Alone in the Dark (2024) успешно завершены.

Студии удалось собрать необходимые 200 тысяч рублей на создание русской озвучки. Cool-Games сообщили, что уже приступают к сборке первого билда - его можно будет скачать уже через несколько дней.

Актерский состав озвучки от Cool-Games: Александр Носков, Александр Хотченков, Михаил Черняк, Андрей Пирог, Андрей Тенетко, Анна Геллер, Дарья Фролова и Валентин Морозов.