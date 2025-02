Состоялся релиз полной версии озвучки ремейка Alone in the Dark от студии Cool-Games

Студия локализации Cool-Games сообщила о выходе полной версии озвучки для ремейка приключенческого хоррора Alone in the Dark. Ранее студия собрала 200 тыс рублей на реализацию этого проекта.

Роли озвучивали:

Эдвард Карнби - Александр Носков

Эмили Хартвуд - Елизавета Чабан

Джереми Хартвуд - Юрий Красиков

Грейс - Анастасия Салова

Рут - Елена Лунина

Мэгс - Людмила Ильина

Маккарфи, Джейкоб - Валентин Морозов

Доктор Грей - Валерий Кухарешин

Хуан - Дмитрий Стрелков

Кассандра Борегар - Елена Соловьева

Лотти - Анна Геллер

Батист - Кирилл Радциг

Скачать озвучку можно с нашего сайта по ссылке ниже:

Alone in the Dark – перезагрузка культовой серии ужасов, запущенной в 1992 году. В Alone in the Dark мы оказываемся в особняке Дерсето, который исследует от лица Эмили Хартвуд и Эдварда Карнби. Главные герои расследуют тайны этого места и противостоят монстрам, которые его заполонили.