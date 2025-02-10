Состоялся релиз полной версии озвучки ремейка Alone in the Dark от студии Cool-Games

Студия локализации Cool-Games сообщила о выходе полной версии озвучки для ремейка приключенческого хоррора Alone in the Dark. Ранее студия собрала 200 тыс рублей на реализацию этого проекта.
Роли озвучивали:
- Эдвард Карнби - Александр Носков
- Эмили Хартвуд - Елизавета Чабан
- Джереми Хартвуд - Юрий Красиков
- Грейс - Анастасия Салова
- Рут - Елена Лунина
- Мэгс - Людмила Ильина
- Маккарфи, Джейкоб - Валентин Морозов
- Доктор Грей - Валерий Кухарешин
- Хуан - Дмитрий Стрелков
- Кассандра Борегар - Елена Соловьева
- Лотти - Анна Геллер
- Батист - Кирилл Радциг
Скачать озвучку можно с нашего сайта по ссылке ниже:
Alone in the Dark – перезагрузка культовой серии ужасов, запущенной в 1992 году. В Alone in the Dark мы оказываемся в особняке Дерсето, который исследует от лица Эмили Хартвуд и Эдварда Карнби. Главные герои расследуют тайны этого места и противостоят монстрам, которые его заполонили.
Отлично, теперь можно и поиграть.
Спасибо.
Игруха кому-то нравится, кому-то нет, но на вкус и цвет всегда фломастеры разные ))). За озвучку огромнейшее спасибо! Вот и поиграть можно
Вот теперь и перепройду ))
Отличная новость.
Сама-то игра как вообще? Достойная как ремейк сайлента 2 или кал?
Середнячковая
Игра дно полнейшее,купил аккаунт за копейки, поиграл 3 часа и стер нах
лично мне не зашла вообще, анимации слабые, оптимизации нет, боевка деревянная
Слушай, тебе лень найти ролик Ютубе? Игра ниже среднего, все очень дошеве, только графика хорошая. Такое чувство, что смотришь на театральное представление, которое происходит на маленькой сцене
Игра среднее арифметическое
А на ПГ ктонибуть выложите пожалуйста
Зачем студии делают несколько озвучек..если уже кто то сделал.
Потому что нейроозвучка это (пока что) кал. Возможно ситуация поменяется в будущем, но это не точно.
После нейросетевых потягиваний в первых полицаях я их озвучки брезгую трогать. Трейлер пощёлкал, вроде не услышал подобного, зато наткнулся на прервавшуюся реплику, не уложившуюся в тайминг.