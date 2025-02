Состоялся выход предрелизной версии русской озвучки от студии Cool-Games для Alone in the Dark

Студия Cool-Games сообщила о выходе предрелизной версии русской озвучки для Alone in the Dark (2024). Финальный вариант озвучки выйдет 10 февраля.

Актерский состав озвучки от Cool-Games: Александр Носков, Александр Хотченков, Михаил Черняк, Андрей Пирог, Андрей Тенетко, Анна Геллер, Дарья Фролова и Валентин Морозов.

Игра является перезапуском франшизы и рассказывает про Эдварда Карнби и Эмили Хартвуд, которые решают отправиться в поместье Дерсето, бывшую психиатрическую лечебницу, где таится злое древнее проклятие.