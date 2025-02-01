Состоялся выход предрелизной версии русской озвучки от студии Cool-Games для Alone in the Dark

Студия Cool-Games сообщила о выходе предрелизной версии русской озвучки для Alone in the Dark (2024). Финальный вариант озвучки выйдет 10 февраля.
Актерский состав озвучки от Cool-Games: Александр Носков, Александр Хотченков, Михаил Черняк, Андрей Пирог, Андрей Тенетко, Анна Геллер, Дарья Фролова и Валентин Морозов.
Игра является перезапуском франшизы и рассказывает про Эдварда Карнби и Эмили Хартвуд, которые решают отправиться в поместье Дерсето, бывшую психиатрическую лечебницу, где таится злое древнее проклятие.
Демонстрация озвучки в видосе просто потрясающая)..
максимально неудачная сцена , ничерта не слышно вообще , но в эту игру я бы не стал играть даже с хорошей озвучкой , потому что она ощущается как sinking city- многообещающее начало ,но дикая посредственность через несколько часов игры
А я вот на релизе прошёл Alone in the Dark пять раз. Игра, конечно, не без недостатков, но это было понятно по демонстрациям ещё до выхода. Получил то, что ожидал, поэтому остался доволен. Для меня это одна из самых примечательных игр 2024 года.