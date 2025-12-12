Уве Болл объявил о работе над перезапуском экранизации Alone in the Dark

Известный немецкий режиссер Уве Болл возвращается к работе над франшизой Alone in the Dark. Его компания Event Films приобрела права на экранизацию серии хорроров на выживание у издателя THQ Nordic. Постановщик намерен снять новый фильм, который, по его словам, будет гораздо ближе к первоисточнику, чем его предыдущая адаптация.

Для перезапуска Болл планирует ориентироваться на сюжет последней игры серии, вышедшей в 2024 году. Режиссер отметил: Мы передадим дух и эпоху оригинальных игр и будем следовать истории новой части. Нам не терпится перезапустить франшизу и выбрать нашего нового Эдварда Карнби. Партнер Болла по производству Майкл Рош добавил, что они также рассматривают возможность создания телесериала по мотивам этой вселенной.

Уве Болл уже экранизировал Alone in the Dark в 2005 году, тогда главные роли исполнили Кристиан Слейтер и Тара Рид. Несмотря на то, что картина была прохладно встречена критиками, со временем она приобрела культовый статус. Авторы нового проекта указывают на возросший рыночный интерес к адаптациям видеоигр, приводя в пример успех фильмов Minecraft и Соник.

Помимо работы над историей Эдварда Карнби, дуэт Болла и Роша занимается лентой Return to Zombie Island. Этот проект позиционируется как своеобразное продолжение фильма House of the Dead, события которого разворачиваются спустя 23 года с участием оригинального актерского состава. Также в индустрии наблюдается общий тренд на возрождение классических игровых экранизаций: ранее стало известно о планах Пола У. С. Андерсона перезапустить The House of the Dead, а канал FX анонсировал сериал по вселенной Far Cry.