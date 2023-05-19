Alone in the Dark 2023 г.
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Новая демонстрация перезапуска Alone in The Dark может пройти на следующей неделе

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butcher69
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По словам надежного инсайдера Тома Хендерсона, в ближайшее время может появиться новая демонстрация Alone in the Dark. В своем твите он упоминает, что показ состоится в конце следующей недели. Это означает, что это может состояться в четверг 25-го или в пятницу 26-го.

Издатель THQ Nordic еще ничего не объявил о демонстрации игры в жанре хоррор, но репутация Хендерсона как инсайдера в индустрии - это то, что определенно стоит принять во внимание. THQ Nordic уже объявила, что игра будет представлена на цифровой выставке THQ Nordic Digital Showcase в августе. Но теперь, благодаря прожектору, мы сможем увидеть игру гораздо раньше.

Alone in the Dark была анонсирована еще в августе 2022 года как последняя игра культовой игровой франшизы ужасов. Это седьмая основная часть серии после Alone in the Dark: Illumination 2015 года. В настоящее время разработкой игры занимается Pieces Interactive. Из-за плохого приема Alone in the Dark: Illumination франшиза была продана Atari компании THQ Nordic, которая затем передала разработку Pieces.

Американский Юг 1920-х годов служит готическим фоном для Alone in the Dark, создавая нуарную обстановку с классическими элементами лавкрафтианского ужаса. Оригинальный особняк Дерсето из игры 1992 года возвращается в обновленном виде, а также другие места, связанные с Дерсето. Главными героями оригинальной игры, Эмили Хартвуд и Эдвардом Карнби, можно управлять с видом от третьего лица через плечо.

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