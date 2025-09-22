ЧАТ ИГРЫ
Alone on the Lost Isle 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица, Открытый мир
5.5 2 оценки

Демонстрация смены дня и ночи Alone on the Lost Isle - ускоренная версия

Хачо Антонян Хачо Антонян

Всем привет!

Я работаю над игрой Alone on the Lost Isle — атмосферным survival-проектом на Unreal Engine.

Недавно я доделал систему смены дня и ночи. В видео показан ускоренный цикл, но в игре он будет происходить медленно и естественно, чтобы игрок успевал прочувствовать атмосферу острова:

  • Рассвет с мягким светом и туманом
  • Жаркий полдень с ярким солнцем
  • Атмосферные закаты и тени
  • Глубокая ночь с луной и звёздами

Для меня было важно, чтобы время в игре ощущалось живым и влияло на погружение в выживание.

Буду рад услышать ваши впечатления и советы!

Добавьте Alone on the Lost Isle в свой список желаемого в Steam:

Источник  
Комментарии:  6
kolinmah

В RDR2 разве не так же?

1
Хачо Антонян

да, я вдохновлялся освещениям рдр 2. но не думаю что у меня хорошо получилось. так что скарее нет

1
Trofikus

А то, что луна и солнце всегда на одном месте никого не смущает?

1
Хачо Антонян

ты смотрел видео?

DeadRemix Хачо Антонян

Ну так луна реально на одном и том же месте 2 ночи подряд, не?)

DeadRemix

Судя по описанию игры и некоторым скриншотам - какой то дешевый клон зе фореста

