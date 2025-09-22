Демонстрация смены дня и ночи Alone on the Lost Isle - ускоренная версия

Всем привет!
Я работаю над игрой Alone on the Lost Isle — атмосферным survival-проектом на Unreal Engine.
Недавно я доделал систему смены дня и ночи. В видео показан ускоренный цикл, но в игре он будет происходить медленно и естественно, чтобы игрок успевал прочувствовать атмосферу острова:
- Рассвет с мягким светом и туманом
- Жаркий полдень с ярким солнцем
- Атмосферные закаты и тени
- Глубокая ночь с луной и звёздами
Для меня было важно, чтобы время в игре ощущалось живым и влияло на погружение в выживание.
Буду рад услышать ваши впечатления и советы!
Добавьте Alone on the Lost Isle в свой список желаемого в Steam:
В RDR2 разве не так же?
да, я вдохновлялся освещениям рдр 2. но не думаю что у меня хорошо получилось. так что скарее нет
А то, что луна и солнце всегда на одном месте никого не смущает?
ты смотрел видео?
Ну так луна реально на одном и том же месте 2 ночи подряд, не?)
Судя по описанию игры и некоторым скриншотам - какой то дешевый клон зе фореста