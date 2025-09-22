Демонстрация смены дня и ночи Alone on the Lost Isle - ускоренная версия

Всем привет!

Я работаю над игрой Alone on the Lost Isle — атмосферным survival-проектом на Unreal Engine.

Недавно я доделал систему смены дня и ночи. В видео показан ускоренный цикл, но в игре он будет происходить медленно и естественно, чтобы игрок успевал прочувствовать атмосферу острова:

Рассвет с мягким светом и туманом

Жаркий полдень с ярким солнцем

Атмосферные закаты и тени

Глубокая ночь с луной и звёздами

Для меня было важно, чтобы время в игре ощущалось живым и влияло на погружение в выживание.

Буду рад услышать ваши впечатления и советы!

Добавьте Alone on the Lost Isle в свой список желаемого в Steam: