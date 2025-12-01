Небольшой фрагмент Alone on the Lost Isle - прогулка с собакой-компаньоном

Продолжаю работу над игрой в жанре выживания и хотел показать короткий фрагмент геймплея, связанный с собакой-компаньоном.

В этом ролике видно, как она:

сопровождает игрока и держится на правильной дистанции

обнюхивает местность во время прогулки

самостоятельно находит ценный ресурс

подает сигнал лаем, когда что-то обнаруживает

Система пока на раннем этапе, но уже работает довольно стабильно. Буду развивать механики, добавлять команды и реакции на угрозы.

Интересно услышать мнение — насколько такая механика нужна в survival-игре и что бы вы добавили?