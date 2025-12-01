ЧАТ ИГРЫ
Alone on the Lost Isle 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица, Открытый мир
5.8 6 оценок

Небольшой фрагмент Alone on the Lost Isle - прогулка с собакой-компаньоном

Хачо Антонян Хачо Антонян

Продолжаю работу над игрой в жанре выживания и хотел показать короткий фрагмент геймплея, связанный с собакой-компаньоном.

В этом ролике видно, как она:

  • сопровождает игрока и держится на правильной дистанции
  • обнюхивает местность во время прогулки
  • самостоятельно находит ценный ресурс
  • подает сигнал лаем, когда что-то обнаруживает

Система пока на раннем этапе, но уже работает довольно стабильно. Буду развивать механики, добавлять команды и реакции на угрозы.

Интересно услышать мнение — насколько такая механика нужна в survival-игре и что бы вы добавили?

10
11
Комментарии:  11
Святой Джо

игра топчик

3
Хачо Антонян

спосибо

2
EvanescentAdira

Кажется у Олкон Гамес появился не кто иной, как самый настоящий конкурент, который дышит им в спину.

1
Хачо Антонян

Олкон Гамес, я только узнал про них. вроде делают хорошие игры

1
Neko-Aheron

Ты давай не перегибай. Пока кадр. выложил одну новость и не пытается возвышать свою игру сравнивая ее с более успешным и признанными проектами. Так что не поливая одинокого разраба помоями. )))

1
ZAUSA

Одна? А другие источники собачатины?

Хачо Антонян

собака попало в это место в месте с игроком

ZAUSA Хачо Антонян

То есть, он может только одну съесть?

Хачо Антонян ZAUSA

кого съесть?