Небольшой фрагмент Alone on the Lost Isle - прогулка с собакой-компаньоном

Продолжаю работу над игрой в жанре выживания и хотел показать короткий фрагмент геймплея, связанный с собакой-компаньоном.
В этом ролике видно, как она:
- сопровождает игрока и держится на правильной дистанции
- обнюхивает местность во время прогулки
- самостоятельно находит ценный ресурс
- подает сигнал лаем, когда что-то обнаруживает
Система пока на раннем этапе, но уже работает довольно стабильно. Буду развивать механики, добавлять команды и реакции на угрозы.
Интересно услышать мнение — насколько такая механика нужна в survival-игре и что бы вы добавили?
игра топчик
спосибо
Кажется у Олкон Гамес появился не кто иной, как самый настоящий конкурент, который дышит им в спину.
Олкон Гамес, я только узнал про них. вроде делают хорошие игры
Ты давай не перегибай. Пока кадр. выложил одну новость и не пытается возвышать свою игру сравнивая ее с более успешным и признанными проектами. Так что не поливая одинокого разраба помоями. )))
Одна? А другие источники собачатины?
собака попало в это место в месте с игроком
То есть, он может только одну съесть?
кого съесть?