Новая локация бункера для Alone on the Lost Isle

Я сделал локацию бункера для своей survival-игры. Постарался проработать атмосферу так, чтобы она давила не скримерами, а именно ощущением тревоги и неизвестности.
Идея в том, чтобы игрок чувствовал напряжение даже тогда, когда вокруг вроде бы ничего не происходит — пустые коридоры, приглушённый свет, тишина… но при этом не покидает чувство, что что-то здесь не так. Как будто за тобой наблюдают или вот-вот что-то случится.
Старался передать это через освещение, детали окружения и общее ощущение заброшенности и изоляции.
Как вам в целом? Получилось ли передать эту атмосферу напряжения, или пока выглядит слишком обычно и не цепляет?
И даже тут больше интересного, чем в игре окон скам геймс ))
Как это свежо, как это ново, задумка( игрой тут и не пахнет) имеет потрясающие шансы на провал.
единственная в своем жанре)
А вот это реально что-то новое! Не то, что "балкон геймс"...