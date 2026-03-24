Alone on the Lost Isle 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица, Открытый мир
5.3 9 оценок

Новая локация бункера для Alone on the Lost Isle

Хачо Антонян Хачо Антонян

Я сделал локацию бункера для своей survival-игры. Постарался проработать атмосферу так, чтобы она давила не скримерами, а именно ощущением тревоги и неизвестности.

Идея в том, чтобы игрок чувствовал напряжение даже тогда, когда вокруг вроде бы ничего не происходит — пустые коридоры, приглушённый свет, тишина… но при этом не покидает чувство, что что-то здесь не так. Как будто за тобой наблюдают или вот-вот что-то случится.

Старался передать это через освещение, детали окружения и общее ощущение заброшенности и изоляции.

Как вам в целом? Получилось ли передать эту атмосферу напряжения, или пока выглядит слишком обычно и не цепляет?

Neko-Acheron

И даже тут больше интересного, чем в игре окон скам геймс ))

ScandalousVaclav

Как это свежо, как это ново, задумка( игрой тут и не пахнет) имеет потрясающие шансы на провал.

TearfulYates

единственная в своем жанре)

Laskaso

А вот это реально что-то новое! Не то, что "балкон геймс"...