Alpha Nomos выйдет 12 октября на PC и консолях - ритм станет основой roguelite-боя

RibCage Games объявила дату выхода Alpha Nomos — необычного ритм-экшена в формате roguelite. Игра появится 12 октября на PlayStation 5, Xbox Series и PC в Steam, одновременно дебютировав на всех заявленных платформах.

Главная особенность Alpha Nomos заключается в том, что ритм здесь не просто сопровождает сражения, а определяет их механику. Атаки, уклонения и способности героини Челло синхронизированы с музыкой: действия, выполненные в такт, становятся мощнее, тогда как ошибки могут обернуться наказанием со стороны арены.

В бою Челло использует музыкальные инструменты, причём звуки оружия основаны на реальных студийных записях, а не на стандартных библиотечных сэмплах. Саундтрек также реагирует на действия игрока благодаря FMOD. Дополнительные аудиоэффекты, включая реверберацию, фленджер и задержку, одновременно меняют звучание музыки и особенности сражений.

Сюжет отправит героиню в разрушенный мир, где время и пространство потеряли привычные законы. Челло предстоит пройти через заброшенные города и осквернённый цирк, сражаясь с куклами, которые когда-то были частью чего-то целого, и пытаясь выяснить судьбу своих друзей.

Прохождения построены по принципам roguelite: арены становятся сложнее, а полученные улучшения позволяют постепенно развивать персонажа между забегами. Визуальный стиль разработчики называют puppetcore — он сочетает кукольную эстетику, образы клоунов и мрачные разрушенные локации.

Alpha Nomos также получит настройку синхронизации, позволяющую адаптировать ритм игры под конкретного игрока. Релиз состоится 12 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.