Alpha Protocol от Obsidian снова стал доступен в Steam после пятилетнего перерыва

Поклонники шпионских экшенов были приятно удивлены 27 июня, когда игра Alpha Protocol от студии Obsidian Entertainment неожиданно появилась в цифровом магазине Steam. Это событие примечательно тем, что игра отсутствовала на платформе целых пять лет после того, как издательство SEGA сняло её с продажи.

Возвращение Alpha Protocol вызвало немало вопросов в игровом сообществе. Главная интрига заключается в том, какую именно версию игры теперь можно приобрести на платформе Valve. Пока неясно, является ли это обновлённой версией, аналогичной той, что доступна в магазине GOG, или же это оригинальный релиз 2010 года. Ситуацию усложняет отсутствие официальных заявлений от разработчиков и какой-либо информации об изменениях в описании игры на странице Steam.

Для тех, кто заинтересовался возможностью вновь окунуться в мир шпионских интриг или впервые познакомиться с игрой, есть приятная новость. В настоящее время Alpha Protocol доступна на ПК со скидкой 20%. Акция продлится две недели, до 11 июля, что даёт игрокам отличную возможность приобрести игру по сниженной цене.

Стоит напомнить, что Alpha Protocol изначально вышла в 2010 году и быстро завоевала признание среди любителей ролевых игр и шпионских триллеров. Сюжет игры рассказывает историю Майкла Тортона, спецагента, которого предало собственное правительство США. Оказавшись в центре глобального заговора, главный герой пытается предотвратить надвигающуюся мировую катастрофу, используя свои навыки шпионажа и принимая сложные решения, влияющие на развитие сюжета.