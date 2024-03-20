Культовая ролевая игра Alpha Protocol получила обновление и стала вновь доступна спустя пять лет после снятия с продажи

Вы, то, возможно, вспомните, что ролевая игра Alpha Protocol была неожиданно удалена из Steam в 2019 году, став недоступной для покупки и игры в цифровом виде. Позже Sega пояснила, что причиной удаления стало истечение срока действия издательских прав, в результате чего игра оказалась в затруднительном положении, и единственным способом поиграть в нее стало приобретение физической копии.

Спустя почти пять лет после того, как игра была исключена из списка, стало известно, что GOG, Sega и разработчик Obsidian Entertainment объединили усилия, чтобы переиздать Alpha Protocol в магазине, а также внести в игру длинный список улучшений, чтобы довести ее до современных стандартов.

Для начала, лицензионный саундтрек игры, который, по слухам, стал причиной удаления игры из магазинов, был сохранен и снова появится в переиздании Alpha Protocol. Кроме того, в игре появится полная поддержка контроллеров, позволяющая использовать старые и более современные контроллеры, такие как Xbox Series X и планшеты DualSense, а также поддержка локализаций (в том числе на русский язык), улучшенная совместимость с современными операционными системами и поддержка облачных сохранений.