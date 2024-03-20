Культовая ролевая игра Alpha Protocol получила обновление и стала вновь доступна спустя пять лет после снятия с продажи

Вы, то, возможно, вспомните, что ролевая игра Alpha Protocol была неожиданно удалена из Steam в 2019 году, став недоступной для покупки и игры в цифровом виде. Позже Sega пояснила, что причиной удаления стало истечение срока действия издательских прав, в результате чего игра оказалась в затруднительном положении, и единственным способом поиграть в нее стало приобретение физической копии.
Спустя почти пять лет после того, как игра была исключена из списка, стало известно, что GOG, Sega и разработчик Obsidian Entertainment объединили усилия, чтобы переиздать Alpha Protocol в магазине, а также внести в игру длинный список улучшений, чтобы довести ее до современных стандартов.
Для начала, лицензионный саундтрек игры, который, по слухам, стал причиной удаления игры из магазинов, был сохранен и снова появится в переиздании Alpha Protocol. Кроме того, в игре появится полная поддержка контроллеров, позволяющая использовать старые и более современные контроллеры, такие как Xbox Series X и планшеты DualSense, а также поддержка локализаций (в том числе на русский язык), улучшенная совместимость с современными операционными системами и поддержка облачных сохранений.
Что-то в Стиме не вижу обновления. Пока эксклюзив для ГОГ? Они планируют его выпустить в Steam?
Игра давно куплена.
Сразу бы выпустили если бы хотели
Я надеюсь теперь субтитры не будут лететь как угарелые. А то я помню все кат сцены прям нужно читать быстро, так еще и понять интриги агентов.
Эта игра 14 лет назад научила меня скорочтению за несколько прохождений. Не знаю кому в обсидиан тогда пришло в голову, что такие жесткие тайминги в диалогах отличное решение.
просто игра не для умственно отсталых. Техника чтения на родном языке должна быть 180 слов в минуту минимум
Предположу, что в оригинальной версии, не локализованной, текста в игре чуть меньше и читать его куда удобнее (к тому же есть озвучка), а наши локализаторы просто не смогли или не захотели подстроить скорость смены субтитров под возросшее количество текста.
Что в магазине? Такое ощущение, что часть текста просто утеряна. Когда ж вы проверять начнёте что копируете? Пора наверное вас рейтингом наказывать, к сожалению, другого способа повлиять на качество контента на ресурсе я не вижу.
В стиме нет
Если потом и в Steam станет доступна, соболезную коллекционерам, которые покупали её по 10к
Хорошая игра была и с неплохой вариативностью на то время. Но видимо торопились выпустить, поскольку к концу игры сюжет явно скомкан и некоторые сюжетные линии не были должным образом завершены. Жаль что игра не получила продолжения в такой же концепции - потенциал явно был.
на то время ? Да она и в наше время имеет отличную вариативность
Хех. У них есть ролик, недавно выложили. Куча дисков возле мусорного контейнера и часть игр особенно засветились в том числе и эта, я так понимаю это не разовая акция и в ближайшее время будут ещё такие "переиздание" других игр
Интересно кто в эту помойку играет вообще
Любители РПГ-игр, фанаты Obsidian, коих тоже не мало. То что Вам игра не зашла, ни в коем случае не делает её помойкой. На вкус и цвет... как говорится.
А в чем культовость? Это проходняк был, насколько помню
я помню только скандалы вокруг этой игры, может в этом культовость, а может в том что это обсидеан?