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об игре
Alpha Protocol 27.05.2010
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.9 1 114 оценок

Культовая ролевая игра Alpha Protocol получила обновление и стала вновь доступна спустя пять лет после снятия с продажи

butcher69
Новости

Вы, то, возможно, вспомните, что ролевая игра Alpha Protocol была неожиданно удалена из Steam в 2019 году, став недоступной для покупки и игры в цифровом виде. Позже Sega пояснила, что причиной удаления стало истечение срока действия издательских прав, в результате чего игра оказалась в затруднительном положении, и единственным способом поиграть в нее стало приобретение физической копии.

Спустя почти пять лет после того, как игра была исключена из списка, стало известно, что GOG, Sega и разработчик Obsidian Entertainment объединили усилия, чтобы переиздать Alpha Protocol в магазине, а также внести в игру длинный список улучшений, чтобы довести ее до современных стандартов.

Для начала, лицензионный саундтрек игры, который, по слухам, стал причиной удаления игры из магазинов, был сохранен и снова появится в переиздании Alpha Protocol. Кроме того, в игре появится полная поддержка контроллеров, позволяющая использовать старые и более современные контроллеры, такие как Xbox Series X и планшеты DualSense, а также поддержка локализаций (в том числе на русский язык), улучшенная совместимость с современными операционными системами и поддержка облачных сохранений.

29
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
bysaturn

Что-то в Стиме не вижу обновления. Пока эксклюзив для ГОГ? Они планируют его выпустить в Steam?

Игра давно куплена.

4
Punisher1

Сразу бы выпустили если бы хотели

0
nemsis94

Я надеюсь теперь субтитры не будут лететь как угарелые. А то я помню все кат сцены прям нужно читать быстро, так еще и понять интриги агентов.

3
1LoneWolf1

Эта игра 14 лет назад научила меня скорочтению за несколько прохождений. Не знаю кому в обсидиан тогда пришло в голову, что такие жесткие тайминги в диалогах отличное решение.

0
Сотонеющий tichka 1LoneWolf1

просто игра не для умственно отсталых. Техника чтения на родном языке должна быть 180 слов в минуту минимум

-3
StarDNikolaevich 1LoneWolf1

Предположу, что в оригинальной версии, не локализованной, текста в игре чуть меньше и читать его куда удобнее (к тому же есть озвучка), а наши локализаторы просто не смогли или не захотели подстроить скорость смены субтитров под возросшее количество текста.

0
StarDNikolaevich
GOG, Sega и разработчик Obsidian Entertainment объединили усилия, Alpha Protocol в магазине,

Что в магазине? Такое ощущение, что часть текста просто утеряна. Когда ж вы проверять начнёте что копируете? Пора наверное вас рейтингом наказывать, к сожалению, другого способа повлиять на качество контента на ресурсе я не вижу.

1
Armen 88

В стиме нет

0
Artery Kaulitz

Если потом и в Steam станет доступна, соболезную коллекционерам, которые покупали её по 10к

0
Cidrow

Хорошая игра была и с неплохой вариативностью на то время. Но видимо торопились выпустить, поскольку к концу игры сюжет явно скомкан и некоторые сюжетные линии не были должным образом завершены. Жаль что игра не получила продолжения в такой же концепции - потенциал явно был.

0
Сотонеющий tichka

на то время ? Да она и в наше время имеет отличную вариативность

0
DenisVTR

Хех. У них есть ролик, недавно выложили. Куча дисков возле мусорного контейнера и часть игр особенно засветились в том числе и эта, я так понимаю это не разовая акция и в ближайшее время будут ещё такие "переиздание" других игр

-1
Levis Live

Интересно кто в эту помойку играет вообще

-4
StarDNikolaevich

Любители РПГ-игр, фанаты Obsidian, коих тоже не мало. То что Вам игра не зашла, ни в коем случае не делает её помойкой. На вкус и цвет... как говорится.

0
Dark Premium

А в чем культовость? Это проходняк был, насколько помню

-5
r23dom

я помню только скандалы вокруг этой игры, может в этом культовость, а может в том что это обсидеан?

-2