Киберпанк, драки и романтика - у метроидвании Altered Alma появилась бесплатная демоверсия

В Altered Alma можно не только сражаться с врагами и исследовать огромный киберпанковый город, но и устраивать личную жизнь. Разработчики показали новый трейлер необычной метроидвании на презентации Critical Reflex Time Showcase 2026 и выпустили бесплатную демоверсию в Steam.

Действие игры разворачивается в Нео-Барселоне — футуристическом городе, полном опасностей, секретов и весьма колоритных персонажей. Игрокам предстоит исследовать запутанные локации, сражаться с противниками, открывать новые способности и постепенно добираться до ранее недоступных районов.

Но одними драками дело не ограничится. В Altered Alma предусмотрены ролевые элементы и полноценная система романтических отношений. Между приключениями можно знакомиться с местными жителями, сближаться с понравившимися персонажами и отвлекаться от спасения мира на свидания.