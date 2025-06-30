11 Bit подтвердили, что они использовали генеративный ИИ для The Alters "в очень ограниченном порядке"

После непродолжительных слухов, 11 Bit Studios подтвердили, что они использовали инструменты генеративного ИИ в научно-фантастическом симуляторе управления The Alters для перевода и локализации того, что, по их словам, является очень небольшим объёмом текста. Они также показали, что использовали активы, сгенерированные ИИ, в качестве заполнителей во время разработки, но «в очень ограниченном порядке».

11 Bit утверждают, что все это представляет собой «ограниченное влияние на ваш игровой опыт», но признают, что им следовало бы признаться в этом в любом случае. Для контекста, игра была выпущена на ПК без упоминания о каком-либо материале, сгенерированном ИИ, в том числе в Steam, где Valve требует от разработчиков раскрывать такие вещи.

Активы, сгенерированные ИИ, использовались строго как временные НЗП в процессе разработки и в очень ограниченном объёме. Наша команда всегда отдавала приоритет осмысленному, созданному вручную повествованию как одной из основ наших игр.



Во время производства текст, сгенерированный ИИ для графического актива, который должен был быть частью фоновой текстуры, использовался одним из наших графических дизайнеров в качестве заполнителя. Это никогда не планировалось как часть финального релиза. К сожалению, из-за внутреннего недосмотра этот единственный текст-заполнитель был ошибочно оставлен в игре.

Разработчики также подтверждают, что в The Alters использовали перевод или локализацию ИИ. В игре есть пародийные лицензированные фильмы, которые вы можете смотреть со своими клонами, чтобы поднять их боевой дух. Они были созданы сторонними организациями и требовали перевода «в последнюю минуту».

Из-за экстремальных временных ограничений мы решили не привлекать наших партнеров по переводу и локализовали эти видео с помощью ИИ, чтобы они были готовы к запуску

11 Bit сообщает, что всегда стремится к тому, чтобы соответствующие материалы были надлежащим образом переведены агентствами в ходе исправление локализации после выпуска. Упомянутое исправление сейчас находится в разработке.