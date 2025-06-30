11 Bit подтвердили, что они использовали генеративный ИИ для The Alters "в очень ограниченном порядке"

После непродолжительных слухов, 11 Bit Studios подтвердили, что они использовали инструменты генеративного ИИ в научно-фантастическом симуляторе управления The Alters для перевода и локализации того, что, по их словам, является очень небольшим объёмом текста. Они также показали, что использовали активы, сгенерированные ИИ, в качестве заполнителей во время разработки, но «в очень ограниченном порядке».
11 Bit утверждают, что все это представляет собой «ограниченное влияние на ваш игровой опыт», но признают, что им следовало бы признаться в этом в любом случае. Для контекста, игра была выпущена на ПК без упоминания о каком-либо материале, сгенерированном ИИ, в том числе в Steam, где Valve требует от разработчиков раскрывать такие вещи.
Активы, сгенерированные ИИ, использовались строго как временные НЗП в процессе разработки и в очень ограниченном объёме. Наша команда всегда отдавала приоритет осмысленному, созданному вручную повествованию как одной из основ наших игр.
Во время производства текст, сгенерированный ИИ для графического актива, который должен был быть частью фоновой текстуры, использовался одним из наших графических дизайнеров в качестве заполнителя. Это никогда не планировалось как часть финального релиза. К сожалению, из-за внутреннего недосмотра этот единственный текст-заполнитель был ошибочно оставлен в игре.
Разработчики также подтверждают, что в The Alters использовали перевод или локализацию ИИ. В игре есть пародийные лицензированные фильмы, которые вы можете смотреть со своими клонами, чтобы поднять их боевой дух. Они были созданы сторонними организациями и требовали перевода «в последнюю минуту».
Из-за экстремальных временных ограничений мы решили не привлекать наших партнеров по переводу и локализовали эти видео с помощью ИИ, чтобы они были готовы к запуску
11 Bit сообщает, что всегда стремится к тому, чтобы соответствующие материалы были надлежащим образом переведены агентствами в ходе исправление локализации после выпуска. Упомянутое исправление сейчас находится в разработке.
Ну сама игра классная. То что нейронки используют с этим у мя проблем нет, наоборот надо учиться лучше с ними работать, а не бороться как некоторые. Это всего лишь инструмент.
А вот то то что они использовали нейронку в последний момент для затыкания их же косяка, вот это они не красиво поступили. Накосячили со сроками и как временное решение кинули в нейронку и без финальной проверки кинули в релиз. И если бы на это не обратили внимание, это "временное" могло стать постоянным.
Не инструмент, а сервис.
Всё, больше не игра года?
Так она вроде и не претендент на неё
Это когда вместо найма десятка профессионалов на перевод пародийных фильмов внезапно наступает последний день, и единственным спасением оказывается промт-инженер за 5 долларов в час. А потом нам скармливают трогательную историю про один-единственный, случайно забытый ассет, будто это не системная экономия на спичках, а досадная оплошность, как забытый в супе лавровый лист. Вся эта исповедь про НЗП и внутренние недосмотры пахнет не раскаянием, а паникой от того, что поймали за руку, и теперь надо как-то сохранить лицо. Обещания всё исправить патчами после релиза — это вообще золотой стандарт индустрии, когда нужно продать сырой продукт и попросить за это прощения уже после того, как все заплатили.
Я считаю что должна быть формула оценки стоимости какого либо произведения, продукта. Типа берется условный процент используемого контента через ИИ, и вычитается из общей суммы. Т.е. если условная игра стоит 100 рублей, но в ней использовалась нейросеть, то её цена должна упасть именно настолько процентов, сколько времени сэкономила нейросеть произведя генерацию. Ибо это уже не шутки, когда ленивые разрабы прогоняют свои игры через нейронку, а потом выпускают ремастеры по фулл прайсу.