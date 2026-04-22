11 bit studios фиксирует новый финансовый максимум и делает ставку на The Alters

Польская компания 11 bit studios подвела итоги 2025 года, отметив продолжение устойчивого роста и очередное обновление финансовых показателей. Несмотря на умеренную динамику, разработчику удалось установить новый рекорд по выручке.

За прошедший год компания заработала 141 млн злотых (примерно 39 млн долларов), что лишь незначительно превышает результат 2024-го, но все же выводит показатели на исторический максимум. Основным рынком для студии остаются США — на них пришлось более 80% дохода, тогда как Польша обеспечила лишь небольшую долю выручки. Чистая прибыль также немного выросла и составила почти 7 млн злотых.

Главным драйвером продаж стала игра The Alters, которая принесла компании свыше 43 млн злотых и разошлась тиражом более полумиллиона копий. Почти сопоставимый вклад внесла Frostpunk 2, хотя ее доходы уже заметно снизились по сравнению с периодом после релиза в 2024 году.

Оригинальная Frostpunk продолжает приносить деньги, но ее показатели сократились примерно вдвое по сравнению с предыдущим годом. Среди сторонних проектов лучшим результатом отметилась Moonlighter 2: The Endless Vault, выпущенная студией Digital Sun.

Кроме финансовых итогов, компания поделилась планами на будущее. В частности, ведется работа над новым проектом во вселенной This War of Mine. По словам разработчиков, речь идет не о классическом ремастере, а о полном переосмыслении оригинальной концепции с созданием игры с нуля.