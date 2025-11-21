11 bit studios назвала сроки выхода первого DLC для The Alters и вкратце рассказала о Frostpunk: 1886

Как сообщил президент 11 bit studios Пшемыслав Маршал во время видеоконференции, компания планирует выпустить первое крупное платное дополнение (DLC) к игре The Alters в конце первого полугодия 2026 года. Кроме того, разработчики приоткрыли завесу тайны относительно грядущей Frostpunk: 1886.

Большое платное DLC [The Alters] мы планируем выпустить в конце первой половины 2026 года, то есть примерно в годовщину премьеры, — сказал Маршал.

Что касается новой Frostpunk, то здесь планы разработчиков весьма обширны. Как подчеркнул президент 11 bit studios, работа над Frostpunk 1886 становится все более интенсивной. Команда уже насчитывает более 20 человек и приближается к полному производственному размеру, который должен составить около 30 человек.

На данный момент мы не планируем вводить микроплатежи. Игра будет развиваться за счет DLC, которые, по нашим планам, будут появляться с меньшими интервалами. У нас есть многолетний план развития Будет ряд DLC и обновлений.

Напомним, что The Alters вышла 13 июня 2025 года. Можно предположить, что примерно в это же время выйдет и вышеуказанное дополнение. Что касается выхода Frostpunk: 1886, то до него еще далеко. Ремейк первой части серии выйдет не раньше 2027 года.