11 bit studios показала геймплейный трейлер DLC Last Variable для The Alters - дополнение выйдет уже 13 июля

11 bit studios представила новый геймплейный трейлер платного дополнения Last Variable для The Alters. Выход DLC состоится 13 июля на PlayStation 5, Xbox Series и ПК.

Дополнение предложит около 20 часов нового контента и сосредоточится на истории Яна-учёного, который спустя годы после отказа покинуть планету продолжает исследовать загадочный феномен «Оазиса». Осознав, что справиться с задачей в одиночку невозможно, герой вновь создаёт альтернативные версии самого себя — на этот раз специалистов в области геологии, биологии, химии и физики.

В Last Variable игрокам предстоит не только развивать научные исследования, но и терраформировать новые регионы, добывать редкие ресурсы, строить полевые лаборатории и расширять подземную базу. Одновременно планета станет ещё опаснее: разработчики обещают более разрушительные землетрясения, мощные радиационные всплески и другие угрозы, которые будут усиливаться по мере прогресса.

Одной из ключевых механик станет управление временем. Героям придётся использовать новые камеры криосна, чтобы продлить исследования, однако полностью избежать старения не получится. Кроме того, между альтерами начнут возникать всё более серьёзные философские разногласия, способные повлиять на судьбу всей экспедиции.

Оригинальная The Alters уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Проект получил высокие оценки за сочетание научной фантастики, элементов выживания и необычной системы взаимодействия с альтернативными версиями главного героя, а новое дополнение намерено заметно расширить эти идеи.