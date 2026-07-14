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The Alters 13.06.2025
Адвенчура, Выживание, Научная фантастика
8.3 663 оценки

11 bit studios сократила 20 сотрудников, но не всё так плохо: большинству из них предложили внутренний перевод

AceTheKing AceTheKing

Польская студия 11 bit studios, известная по Frostpunk, This War of Mine и The Alters, объявила о сокращении 20 сотрудников, объяснив это необходимостью адаптировать структуру команд к текущим этапам разработки проектов.

При этом руководство подчеркнуло, что большинству работников, которых затронули изменения, были предложены внутренние переводы в другие подразделения студии, что позволит им продолжить карьеру внутри компании, а уходящим сотрудникам будет обеспечена необходимая поддержка на протяжении всего процесса расставания.

Студия также отметила, что эти меры направлены на оптимизацию работы и соответствие ресурсов текущим производственным потребностям, а не являются следствием финансового кризиса.

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