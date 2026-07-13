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The Alters 13.06.2025
Адвенчура, Выживание, Научная фантастика
8.3 663 оценки

11 bit studios выпустила сюжетное DLC Last Variable для The Alters

AceTheKing AceTheKing

Студия 11 bit studios выпустила сюжетное дополнение Last Variable для The Alters, которое сосредоточено на персонаже Яне Учёном и его альтерах, оставшихся на планете для изучения загадочного феномена Оазиса.

В новом дополнении игрокам предстоит развивать подземную базу, заниматься терраформированием планеты, разрешать внутренние конфликты в команде, а также выживать в условиях природных катаклизмов, таких как разрушительные землетрясения, что добавляет свежих вызовов и стратегической глубины.

На прохождение Last Variable потребуется около 20 часов, а доступ к нему можно получить через приобретение Deluxe-апгрейда для базовой версии игры.

Трейлеры 21 Обновления 6
12
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Sigon

Уже качается, цена адекватная, игра мне понравилась по увиденному длц мне тоже понравится, надеюсь только что по багам будет не так как в оригинальной игре, а то придется откладывать пока не пропатчат.

EvgeniiV

Хорошо,посмотрим