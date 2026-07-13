11 bit studios выпустила сюжетное DLC Last Variable для The Alters

Студия 11 bit studios выпустила сюжетное дополнение Last Variable для The Alters, которое сосредоточено на персонаже Яне Учёном и его альтерах, оставшихся на планете для изучения загадочного феномена Оазиса.

В новом дополнении игрокам предстоит развивать подземную базу, заниматься терраформированием планеты, разрешать внутренние конфликты в команде, а также выживать в условиях природных катаклизмов, таких как разрушительные землетрясения, что добавляет свежих вызовов и стратегической глубины.

На прохождение Last Variable потребуется около 20 часов, а доступ к нему можно получить через приобретение Deluxe-апгрейда для базовой версии игры.