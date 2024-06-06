14 минут геймплея сюжетной выживалки The Alters

Вчера 11 Bit Studios объявила, что скоро выпустит играбельную демоверсию The Alters, заманчивой и уникальной новой игры на выживание от команды. Сегодня вы можете посмотреть 14 минут геймплея из этой демоверсии, а затем поиграть в неё самостоятельно в Steam с 10 по 17 июня.
В The Alters вы играете за Яна. Но не просто за одного Яна. За множество Янов. Видите ли, вы шахтер на враждебной планете, который должен притягивать версии себя из других реальностей, чтобы выжить. Но они не просто клоны. Скорее, они — это вы, но они прожили свои собственные совершенно уникальные жизни, и поэтому они привнесут разные облики, навыки и личности в вашу высокую задачу.
Выглядит кайфово
смесь Fallout Shelter и Death Stranding )
XCOM
Лагает.
:)
Кодзима -гений!