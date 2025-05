Авторы The Alters раскрывают опасности инопланетного мира в новом видеодневнике

На выставке Future Games Show 11 bit studios представила свежий видеодневник к своему новому проекту The Alters, в котором разработчики рассказали о многочисленных подводных камнях загадочной и враждебной планеты. Это научно-фантастическое приключение на выживание раскрывает богатую на ресурсы, но крайне опасную среду, где каждый шаг может привести к катастрофе.

Главный герой оказывается в одиночестве на чужом небесном теле. Его задача — восстановить работу своей станции, добыть ресурсы, построить новые модули и, главное, найти способ выбраться. Однако путь к спасению осложняют аномалии — странные и потенциально смертельные явления, требующие особого внимания. Чтобы выжить, игроку предстоит изучать технологии, разрабатывать оборудование для защиты и даже нападения.

Но The Alters — это не только об опасностях и ресурсах. Центральной механикой игры является возможность создавать альтернативные версии самого себя — «альтеров», каждый из которых обладает уникальными чертами и навыками. Именно взаимодействие с этими личностями и построение команды становится ключом к спасению.

Запуск The Alters состоится 13 июня на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Проект обещает стать эволюцией идей This War of Mine и Frostpunk, совмещая драму, выживание и науку в уникальном инопланетном сеттинге.