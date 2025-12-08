Для The Alters вышло крупное обновление с новой сюжетной линией, кастомизацией и многим другим

Во время цифровой трансляции в понедельник 11 Bit Studios сообщила о выходе бесплатного обновления контента для The Alters.

Главное в обновлении — новая сюжетная линия, которую игрокам предстоит расследовать, «мрачная тайна, которую только Ян может разгадать. Или усложнить. Или и то, и другое», — говорится в пресс-релизе. Оно также включает в себя ряд улучшений, повышающих качество игры, и новый настраиваемый контент.

Если раньше сохранение было доступно только в конце дня, то теперь новая система сохранений даёт вам больше контроля над своими решениями, позволяя сохраняться «во время ключевых игровых моментов». Режим сложности «Релакс» позволяет сосредоточиться на истории альтеров, не напрягаясь из-за механики выживания и цейтнота.

Колесообразная космическая база преображается. Вы можете настроить внешнюю окраску каждой секции базы, а скафандр обзавёлся новыми модными опциями, вдохновлёнными играми Frostpunk и Death Howl от 11 Bit.

Ключевые нововведения: