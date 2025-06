Эмоциональная sci-fi-выживалка The Alters получила хвалебный трейлер и стала доступна для всех желающих

Польская студия 11 bit studios, известная по This War of Mine и Frostpunk, выпустила свой новый проект — The Alters. Игра уже доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также вошла в каталог Game Pass с первого дня релиза.

Стоимость новинки составляет 1359 рублей, при этом она поддерживает русский язык. Если верить описанию игры в Steam, то в The Alters отсутствует защита Denuvo, и совсем скоро она появится в свободном доступе в сети.

В The Alters разработчики объединили научную фантастику с личной драмой. Главный герой оказывается на враждебной планете, где ему предстоит создавать альтернативные версии самого себя — «альтеров», рожденных из различных жизненных выборов в его прошлом. Эти копии помогут выжить, но с каждой из них придётся устанавливать отношения, ведь напряжение между альтерами растёт.

Критики называют The Alters одной из самых интересных премьер 2025 года. Игра получила высокие оценки за необычную концепцию, глубокую атмосферу и эмоциональную подачу — фирменный стиль 11 bit studios, который снова работает безупречно.