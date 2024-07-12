Новый трейлер The Alters фокусируется на главном герое Яне и его многочисленных альтернативных версиях

The Alters, возможно, не самый громкий предстоящий релиз, но игра на выживание от 11 bit studios привлекла внимание многих своей основной предпосылкой, и чтобы продолжить нагнетать ажиотаж вокруг игры в преддверии ее выпуска, разработчик выпустил еще один новый трейлер.
В The Alters игроки попробуют себя в роли Яна Долски, космического шахтера, который оказался один и застрял на борту гигантской станции в форме колеса на негостеприимной чужой планете. Его цель, конечно же, найти способ выжить и сбежать, и для этого ему нужно продолжать создавать альтернативные версии себя, которые все делали разные выборы в разные моменты своей личной жизни. Новейший трейлер дает представление обо всем этом и многом другом.
The Alters выйдет в конце этого года для PS5, Xbox Series X/S и ПК, хотя точная дата релиза пока неизвестна. Игра также будет доступна через Game Pass.