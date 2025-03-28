Общение с собой как ключевая проблема выживания в центре внимания нового ролика The Alters

Студия 11 bit продолжает делиться подробностями о своем будущем проекте The Alters, выпуская новый трейлер, посвященный уникальной проблеме игры — общению с копиями самого себя. В условиях смертельной пустоши, где каждый момент может стать последним, главный герой, Ян Дольски, сталкивается с непростой задачей: выживание на движущейся базе, окруженной десятками своих альтернативных личностей.
Каждый клон Яна — высококлассный специалист, ценящийся в своем деле, но не всегда это помогает. В игре важно не только выжить, но и поддерживать моральный дух команды. Негативные эмоции, такие как печаль или сомнения, могут привести к бунту, что сделает выживание еще более сложным.
В прошлом выпуске Expedition Logs были раскрыты основные механики выживания, включая ограниченные ресурсы и необходимость принятия трудных решений. Игрокам предстоит управлять не только своей собственной личностью, но и ее копиями, что добавляет в игру уникальный элемент стратегии.
The Alters выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC, а также будет доступна в Game Pass. Точная дата релиза пока не названа, но игра будет представлена на предстоящей презентации The Triple-i Initiative на которой может быть названа точная дата.
занятно всё выглядит в качестве концепции.. Лично от себя добавлю, что не выдержал бы и дня со своим клоном. Тем более с десятком в одном помещении....
И никто не выдержал бы.
А с кем бы тогда выдержал если ты не в состоянии выдержать самого себе... А в целом раз игра поднимает подобные вопросы значит концепт работает...
Та я прям сейчас сам с собой общаюсь
Главное чтоб вас не было несколько
Как же они ссутся дату релиза сказать, как же ссутся обосраться да именно =), чтобы потом не переносить игру... Но играл в демку, демка очень понравилась, люблю научную фантастику, кайфанул.
микки 17 здорового человека