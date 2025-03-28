Общение с собой как ключевая проблема выживания в центре внимания нового ролика The Alters

Студия 11 bit продолжает делиться подробностями о своем будущем проекте The Alters, выпуская новый трейлер, посвященный уникальной проблеме игры — общению с копиями самого себя. В условиях смертельной пустоши, где каждый момент может стать последним, главный герой, Ян Дольски, сталкивается с непростой задачей: выживание на движущейся базе, окруженной десятками своих альтернативных личностей.

Каждый клон Яна — высококлассный специалист, ценящийся в своем деле, но не всегда это помогает. В игре важно не только выжить, но и поддерживать моральный дух команды. Негативные эмоции, такие как печаль или сомнения, могут привести к бунту, что сделает выживание еще более сложным.

В прошлом выпуске Expedition Logs были раскрыты основные механики выживания, включая ограниченные ресурсы и необходимость принятия трудных решений. Игрокам предстоит управлять не только своей собственной личностью, но и ее копиями, что добавляет в игру уникальный элемент стратегии.

The Alters выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC, а также будет доступна в Game Pass. Точная дата релиза пока не названа, но игра будет представлена на предстоящей презентации The Triple-i Initiative на которой может быть названа точная дата.