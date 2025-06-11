Разработчики из 11 Bit Studios официально сообщили, когда появятся первые обзоры The Alters

Разработчики из 11 Bit Studios официально сообщили, когда появятся первые оценки их новой научно-фантастической игры The Alters. Эмбарго на публикацию рецензий будет снято в четверг, 12 июня, в 15:00 по московскому времени.

В The Alters игрокам предстоит взять на себя управление выживанием Яна Дольски — инженера, оказавшегося в одиночестве на враждебной планете. Чтобы выжить, он создаёт «альтеров» — альтернативные версии самого себя, каждая со своими навыками и характером. Управление клонами, обустройство базы и грамотное использование ресурсов — ключевые механики игры.

Полноценный релиз The Alters состоится 13 июня.