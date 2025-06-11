ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Alters 13.06.2025
Адвенчура, Выживание, Научная фантастика
7.4 69 оценок

Разработчики из 11 Bit Studios официально сообщили, когда появятся первые обзоры The Alters

butcher69 butcher69

Разработчики из 11 Bit Studios официально сообщили, когда появятся первые оценки их новой научно-фантастической игры The Alters. Эмбарго на публикацию рецензий будет снято в четверг, 12 июня, в 15:00 по московскому времени.

В The Alters игрокам предстоит взять на себя управление выживанием Яна Дольски — инженера, оказавшегося в одиночестве на враждебной планете. Чтобы выжить, он создаёт «альтеров» — альтернативные версии самого себя, каждая со своими навыками и характером. Управление клонами, обустройство базы и грамотное использование ресурсов — ключевые механики игры.

Полноценный релиз The Alters состоится 13 июня.

0
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий