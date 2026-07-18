Разработчики симулятора выживания The Alters выпустили срочное исправление производительности

Разработчики из польской студии 11 bit studios официально представили свежий срочный хотфикс под номером 2.0.1.182 для своего научно-фантастического симулятора выживания The Alters. Данное техническое обновление полностью сфокусировано на оптимизации производительности и устранении критических неполадок. Авторы открыто признали, что недавний переход проекта на новую версию графического движка Unreal Engine 5.5 стал главной причиной большинства возникших технических проблем, которые сейчас фиксируются по всей игровой индустрии.

Свежий патч вносит множественные улучшения в самые разные внутриигровые системы, что должно значительно повысить общую стабильность работы и среднюю частоту кадров. Вдобавок программисты успешно исправили неприятную ошибку пользовательского интерфейса, из-за которой выбранные настройки графики далеко не всегда корректно применялись при повторном запуске симулятора. Представленное исправление является лишь первой частью из двух запланированных апдейтов, а второй аналогичный этап оптимизации кода намечен уже на следующую неделю.

Поскольку развёртывание важного обновления состоялось в пятницу, создатели решили подстраховаться и открыли в цифровом магазине Steam специальную архивную ветку с предыдущей стабильной версией игры. Если свежий патч сломает какие-либо функции или приведёт к вылетам, пользователи смогут совершенно безопасно откатиться на прошлую сборку. Разработчики отдельно подчеркнули, что старая версия обладает 100% обратной совместимостью со всеми текущими файлами сохранений игроков.

Для доступа к откату версии The Alters 2.0.1 необходимо выполнить следующие действия: