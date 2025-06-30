The Alters под прицелом: авторов игры уличили в использовании ИИ для перевода и написания некоторых текстов

Новый научно-фантастический проект The Alters от студии 11 Bit Studios оказался в центре скандала. Пользователи заметили, что в игре присутствуют фрагменты текста, явно сгенерированные искусственным интеллектом. Более того, один из ответов ИИ-бота был по ошибке напрямую включён в финальную версию проекта.
Поводом для обсуждения стали ошибки в локализации — особенно в бразильской версии. Соучредитель сайта Overloadr Гектор Де Паола обнаружил странный фрагмент диалога, который при обратном переводе звучал как типичный ответ от ChatGPT: «Конечно! Текст, переведённый на бразильский португальский, звучит так...». Это дало повод полагать, что разработчики использовали ИИ для автоматического перевода, не проверяя результат вручную.
Но дело не только в локализации. В другой части игры встречается фраза: «Конечно, вот переработанная версия, сосредоточенная исключительно на научных и астрономических данных» — также похожая на служебную реплику генеративной нейросети. Подобные формулировки появляются, когда пользователь просит ИИ переписать или адаптировать текст.
Кроме текстов, под подозрение попала и часть визуальных материалов. Некоторые геймеры считают, что отдельные элементы графики в The Alters были сгенерированы с помощью ИИ, хотя подтверждений этому пока нет.
На момент публикации 11 Bit Studios никак не прокомментировала обнаруженные проблемы. Также на странице игры в Steam нет никакой информации о применении ИИ-технологий при разработке. Вопрос остаётся открытым: была ли это ошибка или сознательное решение в условиях нехватки ресурсов?
О боже, а еще разработчики игры использовали готовый движок, а не компилировали его сами на ассемблере, уверен и музыку писали не сами, собирая вручную каждый инструмент. Вот поганцы, смеют использовать современные технологии для разработки игры!
Когда уже эти хейтеры нейронок вымрут, такая дичь. Все за что можно предъявить разрабам, что не до конца вчитывались в текст, перед тем как его переносить в игру, и попали лишние куски. Вот и все.
p.s. Раньше в играх бывало встречались кривые диалоги, когда прямо слышно, как актер овучания откашливается или еще, что, по той же причине. Недоглядели. Но за само использование ИИ ругать, это бред
И ладно. Это мелочь
ошибка в условиях недостатка ресурсов. что тут гадать то? пару патчей и всё поправят и все забудут
ну сгенерировали и сгенерировали. чо бухтеть то. 11бит индюшатину же выпускают и так // Дмитрий Иванов