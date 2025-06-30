The Alters под прицелом: авторов игры уличили в использовании ИИ для перевода и написания некоторых текстов

Новый научно-фантастический проект The Alters от студии 11 Bit Studios оказался в центре скандала. Пользователи заметили, что в игре присутствуют фрагменты текста, явно сгенерированные искусственным интеллектом. Более того, один из ответов ИИ-бота был по ошибке напрямую включён в финальную версию проекта.

Поводом для обсуждения стали ошибки в локализации — особенно в бразильской версии. Соучредитель сайта Overloadr Гектор Де Паола обнаружил странный фрагмент диалога, который при обратном переводе звучал как типичный ответ от ChatGPT: «Конечно! Текст, переведённый на бразильский португальский, звучит так...». Это дало повод полагать, что разработчики использовали ИИ для автоматического перевода, не проверяя результат вручную.

Но дело не только в локализации. В другой части игры встречается фраза: «Конечно, вот переработанная версия, сосредоточенная исключительно на научных и астрономических данных» — также похожая на служебную реплику генеративной нейросети. Подобные формулировки появляются, когда пользователь просит ИИ переписать или адаптировать текст.

Кроме текстов, под подозрение попала и часть визуальных материалов. Некоторые геймеры считают, что отдельные элементы графики в The Alters были сгенерированы с помощью ИИ, хотя подтверждений этому пока нет.

На момент публикации 11 Bit Studios никак не прокомментировала обнаруженные проблемы. Также на странице игры в Steam нет никакой информации о применении ИИ-технологий при разработке. Вопрос остаётся открытым: была ли это ошибка или сознательное решение в условиях нехватки ресурсов?