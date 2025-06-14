The Alters получает очень положительные отзывы от игроков - пиковый онлайн в Steam превысил 15 тысяч человек

Вчера состоялся релиз sci-fi-выживалки The Alters от 11 bit studios - создателей Frostpunk и This war of Mine.
The Alters получила хороший приём от игроков: у игры очень положительные отзывы в Steam - 92% рецензий положительные. Игроки хвалят отличное техническое состояние проекта, интересную концепцию и механики игры, которые приправлены хорошим сюжетом. Пиковый онлайн игры в Steam превысил 15 тысяч человек.
В центре сюжета - обычный человек, оказавшийся в экстремальных условиях далёкого мира. Чтобы выжить, ему приходится создавать альтернативные версии самого себя - так называемых "альтеров". Каждый такой двойник представляет собой воплощение иного жизненного выбора, который мог сделать главный герой в прошлом. Эти альтеры становятся одновременно помощниками и источником конфликтов - между разными версиями одного человека нарастает напряжение, требующее постоянного выстраивания отношений.
The Alters доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S, а также вошла в каталог Game Pass с первого дня релиза.
У меня уже 45 день, игра топ по всем фронтам, сюжет/геймплей/оптимизация/цена , брать стоит 100%
под геймпадом играется еще круче
35 день ни одного бага не встретил, играю на консоли по подписке, давно не играл доделанные современные игры.
Ладно, подпишусь на игру и поглядим что будет дальше.
Отлично. Молодцы.