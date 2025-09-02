The Alters принесла 11 bit studios треть выручки и помогла компании выйти в прибыль

11 bit studios подвела финансовые итоги за первые шесть месяцев 2025 года, и ключевым событием периода стал релиз The Alters. Игра, вышедшая 13 июня, обеспечила студии более трети всех доходов и стала драйвером роста.

Финансовые показатели компании

Общая выручка за январь–июнь 2025 года составила 57,24 млн злотых (около $15,8 млн), что на 86% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль достигла 8,48 млн злотых ($2,34 млн), тогда как год назад компания фиксировала убыток почти в полмиллиона злотых.

Основным рынком для 11 bit studios остаются США, на которые пришлось 78,4% дохода. Также в топ-5 вошли Великобритания, Гонконг, Япония и Польша.

Доходы от игр

The Alters за две с половиной недели после релиза принесла 20,4 млн злотых ($5,6 млн), обеспечив 35,6% всей выручки компании.

Frostpunk 2 заняла второе место с показателем 13,17 млн злотых ($3,6 млн).

Первая Frostpunk заработала 7,9 млн злотых ($2,17 млн), что на 32% меньше, чем годом ранее.

This War of Mine напротив, показала рост — доход увеличился на 46,6%, составив 4,5 млн злотых ($1,24 млн).

У The Thaumaturge ситуация хуже: проект принес 4,36 млн злотых ($1,2 млн), что на 21,7% меньше прошлогоднего результата.

Студия подтвердила, что разработка Frostpunk: 1886 продвигается в соответствии с планом. Сейчас над игрой трудится 17 человек, но к концу 2025 года команда расширится до 25 разработчиков. Релиз по-прежнему намечен на 2027 год.