The Alters продалась тиражом более 650 тысяч копий за первый год

Компания 11 bit studios раскрыла свежие данные о продажах космического сурвайвала The Alters. По состоянию на конец июня 2026 года игра разошлась тиражом в 656 тысяч копий.
Данные появились в рамках полугодового отчёта польской студии. Указанная цифра не включает пользователей, которые получили The Alters через подписку Game Pass. Таким образом, фактическая аудитория игры заметно больше количества проданных копий.
За время после релиза The Alters также принесла 11 bit studios 48,56 млн злотых, что составляет примерно 13 млн долларов. При этом темпы заработка игры сейчас ниже, чем сразу после выхода, однако проект по-прежнему остаётся одним из наиболее успешных в портфолио компании.
The Alters представляет собой космический сурвайвал, в котором игроку предстоит управлять Яном Дольски — единственным выжившим на опасной планете. Чтобы справиться с обстоятельствами, герой создаёт собственные альтернативные версии себя, каждая из которых обладает уникальными навыками, характером и воспоминаниями.
Игра вышла 13 июня 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Кроме того, с релиза проект доступен подписчикам Game Pass.
Игра в целом нормальная. Если бы не 11 одномордных даунов, а широкий редактор персонажа и клонов, то продажи бы выросли в разы.
Прекрасная игра, довольно уникальная в своем роде, 11 бит радуют.
уверен что это окупилось, но думал там будет хотя бы 2млн
Первая очн понравилась. Играл несколько различных прохождений. А вторую DLC не смог пройти ни разу , задушился уже на втором этапе. Ян ученый никогда особо не нравился как персонаж, плюс нелогичные механики, Бура. Всю первую часть думал почему, он есть, а работать не может. И это никак не обьясняется , почему на той же планете, в том же биоме ему вдруг понадобился Upgade ??? И такой бред с развитием там во всем.