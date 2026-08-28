The Alters продалась тиражом более 650 тысяч копий за первый год

Компания 11 bit studios раскрыла свежие данные о продажах космического сурвайвала The Alters. По состоянию на конец июня 2026 года игра разошлась тиражом в 656 тысяч копий.

Данные появились в рамках полугодового отчёта польской студии. Указанная цифра не включает пользователей, которые получили The Alters через подписку Game Pass. Таким образом, фактическая аудитория игры заметно больше количества проданных копий.

За время после релиза The Alters также принесла 11 bit studios 48,56 млн злотых, что составляет примерно 13 млн долларов. При этом темпы заработка игры сейчас ниже, чем сразу после выхода, однако проект по-прежнему остаётся одним из наиболее успешных в портфолио компании.

The Alters представляет собой космический сурвайвал, в котором игроку предстоит управлять Яном Дольски — единственным выжившим на опасной планете. Чтобы справиться с обстоятельствами, герой создаёт собственные альтернативные версии себя, каждая из которых обладает уникальными навыками, характером и воспоминаниями.

Игра вышла 13 июня 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Кроме того, с релиза проект доступен подписчикам Game Pass.