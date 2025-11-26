В декабре The Alters получит крупное обновление с режимом Relax, фоторежимом, карточной игрой, кастомизацией и другим

Компания 11 bit studios объявила о выходе нового бесплатного обновления для The Alters, которое представляет собой один из самых масштабных проектов разработчиков на сегодняшний день с новыми механиками, новыми возможностями кастомизации и множеством новых способов улучшить игровой процесс. Те, кто участвовал в открытом тестировании, уже получили представление о том, что нас ждёт, и теперь все желающие смогут опробовать его в игре, начиная с 8 декабря.
Режим Relax
В игре появится новый пониженный уровень сложности — он рассчитан на тех, кто хочет сосредоточиться на исследованиях и сюжете, не отвлекаясь на суровое выживание.
Теперь игра позволяет сохраняться при выходе, что делает прохождение заметно гибче. Кроме того, автосохранение будет срабатывать после ключевых диалогов с альтер-эго. В то же время студия предупреждает: сохранения, созданные во время игрового тестирования, не будут совместимы с релизной версией.
Новый модуль – Логово геймера
Новый основной модуль, разработанный Учёным. Этот проект основан на месте, которое имеет особое значение для каждого Яна Дольски. Он откроет новые возможности, где вы сможете играть в карты и улучшать настроение ваших Янов.
Карточная игра
Сыграйте в новую мини-игру, которая добавит немного расслабления и веселья между задачами.
Фоторежим
Вы сможете экспериментировать с ракурсами, освещением и композицией, чтобы сделать идеальный снимок. Воссоздайте культовые сцены из ваших любимых фильмов или игр. поучаствовать в фотосессии...
Персонализация базы
Теперь вы можете настроить внешний вид каждого модуля вашей базы в соответствии со своим стилем. Вас ждут анимации и множество других наборов дизайна, которые вы сможете настроить по своему вкусу.
Облики скафандров
Новые варианты костюмов, которые позволят вам менять свой внешний вид по мере исследования планеты.
Очень не нравится информация по: The Alters, Clair Obscur и Dispatch. Я в них не играл, даже трэйлеров не видел. Достаточно увиденного на постерах и арте в новостях чтобы понять бардак в головах авторов. Они попахивают чем-то. Как раньше попахивал baldurs gate 3. Авторы этих игр скрытые мизантропы.
"Я Пастернака не читал, но считаю..."
"Я их не видел, не играл, не знаю, но мнение имею!"
Сейчас бы судить книгу по обложке и по "запаху" постера определять качество произведения, тем более рассуждать о том, какой бардак в голове у автора.
Ну что же, думаю можно дать теперь игре второй шанс и попробовать пройти на режиме Relax, когда выйдет эта обнова, так как на обычной сложности я забросил проходить игру, слишком сложно для меня было. Хоть и купил ее на релизе в Стиме