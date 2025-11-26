ЧАТ ИГРЫ
The Alters 13.06.2025
Адвенчура, Выживание, Научная фантастика
8.4 592 оценки

В декабре The Alters получит крупное обновление с режимом Relax, фоторежимом, карточной игрой, кастомизацией и другим

monk70 monk70

Компания 11 bit studios объявила о выходе нового бесплатного обновления для The Alters, которое представляет собой один из самых масштабных проектов разработчиков на сегодняшний день с новыми механиками, новыми возможностями кастомизации и множеством новых способов улучшить игровой процесс. Те, кто участвовал в открытом тестировании, уже получили представление о том, что нас ждёт, и теперь все желающие смогут опробовать его в игре, начиная с 8 декабря.

Режим Relax

В игре появится новый пониженный уровень сложности — он рассчитан на тех, кто хочет сосредоточиться на исследованиях и сюжете, не отвлекаясь на суровое выживание.

Теперь игра позволяет сохраняться при выходе, что делает прохождение заметно гибче. Кроме того, автосохранение будет срабатывать после ключевых диалогов с альтер-эго. В то же время студия предупреждает: сохранения, созданные во время игрового тестирования, не будут совместимы с релизной версией.

Новый модуль – Логово геймера

Новый основной модуль, разработанный Учёным. Этот проект основан на месте, которое имеет особое значение для каждого Яна Дольски. Он откроет новые возможности, где вы сможете играть в карты и улучшать настроение ваших Янов.

Карточная игра

Сыграйте в новую мини-игру, которая добавит немного расслабления и веселья между задачами.

Фоторежим

Вы сможете экспериментировать с ракурсами, освещением и композицией, чтобы сделать идеальный снимок. Воссоздайте культовые сцены из ваших любимых фильмов или игр. поучаствовать в фотосессии...

Персонализация базы

Теперь вы можете настроить внешний вид каждого модуля вашей базы в соответствии со своим стилем. Вас ждут анимации и множество других наборов дизайна, которые вы сможете настроить по своему вкусу.

Облики скафандров

Новые варианты костюмов, которые позволят вам менять свой внешний вид по мере исследования планеты.

Комментарии:  4
RetroGooner

Очень не нравится информация по: The Alters, Clair Obscur и Dispatch. Я в них не играл, даже трэйлеров не видел. Достаточно увиденного на постерах и арте в новостях чтобы понять бардак в головах авторов. Они попахивают чем-то. Как раньше попахивал baldurs gate 3. Авторы этих игр скрытые мизантропы.

7
NiftyBeryl

"Я Пастернака не читал, но считаю..."

1
Kinopass Freddy

"Я их не видел, не играл, не знаю, но мнение имею!"

Сейчас бы судить книгу по обложке и по "запаху" постера определять качество произведения, тем более рассуждать о том, какой бардак в голове у автора.

Константин335

Ну что же, думаю можно дать теперь игре второй шанс и попробовать пройти на режиме Relax, когда выйдет эта обнова, так как на обычной сложности я забросил проходить игру, слишком сложно для меня было. Хоть и купил ее на релизе в Стиме