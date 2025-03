В новом трейлере The Alters подчёркивается, что игра похожа на This War of Mine

Хотя The Alters — предстоящая научно-фантастическая игра на выживание с выбором, определяющим жизнь, — может показаться совершенно иной, чем This War of Mine, эти две игры разделяют больше, чем просто часть команды разработчиков.

По сути, обе игры — о выживании. В This War of Mine дни и ночи проходят, пока вы делаете все возможное, чтобы пережить войну в осажденном городе. В The Alters выживание — это гонка со временем — беспощадная битва с палящим солнцем, которое превратит все в пыль, если вы не сможете поддерживать движение своей мобильной базы.

Обе игры заставляют вас выходить из своего безопасного пространства — будь то разбомбленное убежище в This War of Mine или расширяемая круглая база в The Alters. В обеих играх погружение во враждебную среду — это не просто риск, это необходимость в мире, где ресурсы ограничены. Круглая база может быть расширена для удовлетворения потребностей вашей команды, и, как и убежище до него, игроки наблюдают за ней с похожей точки зрения.

Но если This War of Mine давала вам группу выживших для управления, в The Alters вы «создаете» свою команду самым уникальным способом — возвращаясь к своему прошлому и изменяя сделанные вами выборы. С помощью квантового компьютера вы создаете альтернативные версии себя, которые разделяют части ваших воспоминаний и даже некоторые из ваших сожалений. Каждый Альтер обладает различными навыками, необходимыми для управления базой.

С командой, полностью состоящей из версий вас — каждая из которых воплощает решения, которых вы когда-то боялись или не решались принять — The Alters предлагает выбор, который является глубоко личным. Некоторые будут трудными. Некоторые будут необратимыми. Все они, прошлые и настоящие, определят исход вашего выживания.

The Alters выйдет в 2025 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также в подписках Xbox Game Pass и PC Game Pass.